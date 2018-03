Multa per chi fruga nei cassonetti, raccolte 10mila firme contro l'ordinanza

Ha raccolto 10mila firme in poco meno di una settimana la presidentessa del "Comitato per gli Immigrati e contro ogni forma di discriminazione" Aleksandra Matikj, per chiedere la definiva revoca dell'Ordinanza contro chi fruga nei cassonetti . La campagna è stata lanciata sulla piattaforma change.org per chiedere al sindaco di Genova, Marco Bucci, la revoca della delibera, che prevede una multa di 200 euro per chi viene sorpreso a frugare nei cassonetti dei rifiuti.

«Noi del "Comitato per gli Immigrati e contro ogni forma di discriminazione", da anni ormai accanto a tutte le Persone discriminate, abbiamo chiesto un incontro al Sindaco di Genova Marco Bucci affinché questa vergognosa ordinanza sia completamente revocata. 10 mila firme in nemmeno una settimana sono una risposta chiara e concreta che si spiega da sé», fa sapere in una nota Aleksandra Matikj.

«Si sanzionano i nuovi discriminati a Genova, perché poveri, i Pensionati che non arrivano a fine mese, le famiglie che avrebbero bisogno di aiuto proprio da quel Comune che le multa, i Senzatetto che meritano Solidarietà di tutti. È inaccettabile pensare che nel 2018 possa essere stato concepito un pensiero come quello del Consigliere comunale della Lega Nord Stefano Garassino: sanzionare con una multa da 200 euro chi di già vive un così profondo disagio sociale ed economico. Ne siamo indignati. Si tratta di un provvedimento che umilia pubblicamente chi invece andrebbe confortato».