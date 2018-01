Campasso: la terra verrà rimossa se non serve a Ferrovie

Come di consueto la seduta del Consiglio comunale di ieri è iniziata con la discussione degli articoli 54, interrogazioni a risposta immediata.

Cristina Lodi (Pd) ha chiesto un aggiornamento urgente sul deposito di smarino al Campasso, Sampierdarena. Per la giunta è intervenuto l'assessore Paolo Fanghella: «Sono anni che il quartiere soffre per il disagio di questi cumuli di terra, ma il Comune non ha competenza in merito. Il soggetto interessato è il ministero dell'Ambiente».

«Tuttavia non ci si può sottrarre a un problema di questo tipo, così insieme al Municipio stiamo trattando con un grosso ente che, nel giro di qualche mese, porterà via gratuitamente il materiale. Prima però - ha concluso Fanghella - occorre verificare con Ferrovie se il materiale in questione deve ancora essere utilizzato».