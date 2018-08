Insulti alla Boldrini e "like" alla ghigliottina, Campanella sospeso da Facebook

Blocco “social” per Alberto Campanella, avvocato e capogruppo di Fratelli d’Italia a Tursi: dopo le recenti polemiche legate alla comparsa, sulla sua pagina personale, della definizione «boldracca» riferita all’ex presidente della Camera, Laura Boldrini, e al like a un commento in cui si invocava la ghigliottina per Innocent Oseghale, il 29enne di origini nigeriane accusato dell’omicidio di Pamela Mastropietro, Facebook ha deciso di bloccarlo.

Cercando sul social network venerdì mattina, dunque, la pagina di Campanella non è più disponibile: ancora non è chiaro se il blocco derivi da segnalazioni da parte di altri iscritti a Facebook o se sia stato lo staff che risponde a Mark Zuckerberg a decidere di sospenderla alla luce delle recenti polemiche e dei contenuti postati, ma di certo per qualche giorno il capogruppo di Fratelli d’Italia non potrà accedere ufficialmente al social.

Il caso, ricordiamo, era scoppiato quando Campanella aveva risposto a un commento a un suo video in cui invitava Jennifer Aniston, star della nuova produzione Netflix girata in parte a Santa Margherita Ligure, a riconoscere la vera location delle riprese (trasformata in Cartagena), sfruttando i cartelli in maniera del tutto simile a quanto fatto in passato da Laura Boldrini.

E a chi gli aveva detto che «sei meglio della Boldracca con i cartelli», Campanella aveva risposto che «la Boldracca è pietosa». Immediata la reazione dell’ex presidente della Camera, che il giorno successivo aveva annunciato l’intenzione di querelarlo. Poco dopo, nuovo passo falso: a un commento a corredo di un post sugli sviluppi nel caso Pamela Mastropietro in cui si chiedeva la «ghigliottina», il capogruppo di FdI aveva fatto scattare il like. Giustificandosi poi con una disattenzione.