Campanella al canile, dal centrodestra la richiesta di dimissioni

Non sembrano attenuarsi le polemiche in seguito al blitz dell'altra sera al canile da parte del consigliere comunale Alberto Campanella. Il video ha fatto il giro dei social, suscitando reazioni non sempre educate e composte. Ma al di là delle chiacchiere, sempre sui social, sta circolando una petizione, lanciata da alcuni consiglieri di centrodestra, per chiedere le dimissioni di Campanella.

«In riferimento all'episodio accaduto giovedì notte - si legge - presso il canile di Monte Contessa, i Consiglieri Comunali e Municipali Genovesi, con la condivisione del presente, si dissociano da qualsiasi atto, comportamento e dichiarazione messo in atto da Alberto Campanella. Ribadiamo, qualora ce ne fosse bisogno, che quella messa in atto dal consigliere sopranominato è un'iniziativa esclusivamente personale e priva di qualsiasi legittimità o condivisione da cui ci dissociamo, che mette in imbarazzo e che ridicolizza il lavoro svolto e l'impegno profuso in questo ciclo amministrativo da tutti noi».

«Quanto accaduto - prosegue la petizione - deve essere considerato a tutti gli effetti un atto gravemente lesivo delle regole democratiche nonché della dignità delle istituzioni che rappresentiamo. Auspichiamo, pertanto, vista la gravità di quanto accaduto, e considerato che Campanella non è nuovo a rendersi protagonista di episodi personali imbarazzanti e di cattivo gusto, che si ripercuotono inevitabilmente sulla serietà di tutta la politica locale, che vengano richieste dal gruppo di appartenenza e/o presentate dallo stesso le dimissioni immediate dalla carica consiliare ad oggi ricoperta».