Campanella (FdI) e Caramanica (Ra): “Collaborazione per diritti e tutela animali”

L'avvocato Campanella Alberto, capogruppo di Fratelli d’Italia nel consiglio comunale di Genova nonché membro del Comitato Scientifico Benessere Animali del Comune di Genova e il segretario nazionale del partito Rivoluzione Animalista, la dottoressa Gabriella Caramanica, annunciano l’avvio di una collaborazione politica e operativa, finalizzata al benessere, alla tutela e ai diritti degli animali su tutto il territorio ligure con particolare attenzione al capoluogo e alla sua provincia.

“Siamo davvero felici di questa sinergia – sottolineano in una nota l’Avv Alberto Campanella e Gabriella Caramanica -. Sono numerose le tematiche complesse nel territorio ligure e in particolare modo nella città di Genova, che richiedono un controllo e un monitoraggio costanti: dal monitoraggio della gestione del canile municipale alla questione randagismo, dalla questione degli animali selvatici sempre più presenti nelle città alle sterilizzazioni, dalla necessità di un gattile ad un primo intervento per gli animali bisognosi di cure, alla necessità di più aree sgambatura alla lotta delle polpette avvelenate, giusto per fare qualche esempio. Per questa ragione, è nostra intenzione avviare sul territorio una serie di attività e iniziative di sensibilizzazione, in dialogo con la comunità locale, che mirino al benessere, alla tutela e ai diritti degli animali della Liguria e di Genova. Siamo a totale disposizione dei cittadini e delle istituzioni liguri ”, concludono il consigliere comunale Campanella e il segretario nazionale Caramanica.