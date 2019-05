Primo Maggio, Bucci: «Dobbiamo investire sui giovani»

Aumentano i giovani che studiano all'Università a Genova: il problema è il dopo, ovvero l'ingresso nel mondo del lavoro. E, per risolverlo, il mondo imprenditoriale deve tornare a investire sui giovani. È questo il senso del discorso del sindaco Marco Bucci, la mattina del 1 maggio a Palazzo della Borsa, durante la cerimonia di conferimento della Stella al merito conferita dal Presidente della Repubblica a 25 liguri.

E proprio ai Maestri del Lavoro il primo cittadino si è rivolto, con un appello speciale: Bucci ha chiesto loro di creare nuovi posti di lavoro in città, perché Genova vuole crescere e dare la possibilità a tutti di vivere o venire a vivere in una città con un'alta qualità della vita. E, infine, ha chiesto di essere esempio per i giovani genovesi che devono entrare nel mondo del lavoro.

I giovani - secondo il primo cittadino - crescono a Genova grazie all'Università: la popolazione in realtà subirebbe una forte diminuzione nella fascia dai 30 ai 55 anni. Per questo, ha concluso Bucci, bisogna tornare a investire sui giovani, perché sono loro che danno alla città la forza di andare avanti.