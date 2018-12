Pd all'attacco sull'aumento della benzina in Liguria, Toti: «Fake news»

Così come per il Decreto Genova, anche per la manovra economica il governo giallo-verde si trova a navigare in acque burrascose. In particolare per quanto riguarda il pacchetto di 54 emendamenti presentati in commissione Bilancio alla Camera, che secondo l’opposizione potrebbero significare per la Liguria un aumento di 5 centesimi sul prezzo della benzina per recuperare fondi per la gestione dell’emergenza post crollo del ponte Morandi.

A diffondere la notizia, nella serata di domenica, era stato Ettore Rosato del Pd, vicepresidente della Camera, che su Twitter aveva scritto che «l’emergenza Genova sarà a carico dei cittadini liguri. Il Governo, dopo aver fatto un decreto che metteva poco o niente per il Ponte Morandi, ora prevede aumento accise benzina (quelle che Salvini voleva abolire in campagna elettorale...): +0,05 euro/litro in Liguria».

L’emendamento del governo sarebbe firmato dal deputato Cinquestelle Raphael Raduzzi, e autorizzerebbe la Regione Liguria ad aumentare le accise sulla benzina per un massimo di 5 centesimi al litro soltanto per il 2019. Dal governatore Toti, però, è arrivata la secca smentita: «Le accise, dunque le tasse in Liguria, non aumentano neppure di un euro - ha scritto via social - L’emendamento sulle accise consente di continuare, come negli anni passati, ad avere delle risorse da investire per far fronte al dissesto idrogeologico e aiutare i territori colpiti da emergenza di protezione civile».

Toti si è scagliato contro quella che ha definito una “fake news”, puntando poi il dito contro il Pd che «addirittura critica provvedimenti presi quando governava lui (le accise ci sono dal 2011), dà l’idea della confusione che regna in quel partito. Amici della sinistra, state sereni, pensate con calma, chiaritevi le idee, e non affrettatevi a raccontare bugie, tanto avete tutto il tempo di riflettere: passeranno molti anni prima che gli elettori vi ridiano fiducia in questa regione».