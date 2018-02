Al Banco alimentare 95mila euro per aiutare i più bisognosi

L’Associazione Banco Alimentare della Liguria - Onlus, organizzazione no profit che aderisce alla rete nazionale Banco Alimentare, si è aggiudicata l’avviso pubblico rivolto da Regione Liguria a enti no profit per l’assegnazione di contributi finalizzati alla raccolta alimentare destinata alle fasce sociali più deboli.

Alla onlus verrà dunque destinato un contributo pari a 95mila euro per il progetto Banco Alimentare per la raccolta e distribuzione delle eccedenze alimentari, cui parteciperanno circa 400 strutture che si occupano di beneficenza convenzionate attive sul territorio. In particolare, delle 400 associazioni il 65,7% opera in provincia di Genova, il 13,6% in provincia di Savona, il 12,5% in provincia di Imperia e l’8,2% in provincia della Spezia. Le persone aiutate sul territorio sono più di 55mila, in prevalenza senza fissa dimora, ragazze madri, tossicodipendenti, portatori di handicap, anziani e famiglie bisognose.

Il 25 novembre del l 2017, in occasione della “Giornata nazionale della colletta alimentare”, in Liguria sono state raccolte 265 tonnellate di alimenti grazie al lavoro di oltre 6mila volontari impegnati in 485 punti vendita. In particolare, a Genova i cittadini hanno donato 148 tonnellate di cibo, a Imperia 33 tonnellate, alla Spezia 26,5 tonnellate e a Savona 57,5 tonnellate. La necessità di procedere attraverso un avviso pubblico è legata al rispetto delle normative anticorruzione previste nel Piano regionale varato lo scorso anno.