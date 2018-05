Bagni comunali ai privati: Tursi tiene solo San Nazaro

I bagni comunali di Genova saranno affidati ai privati, una scelta dettata da motivazioni economiche secondo quanto dichiarato in consiglio comunale dall'assessore Matteo Campora.

Il tema è stato affrontato nella seduta di martedì 8 maggio 2018 dal consigliere Guido Grillo di Forza Italia che ha chiesto notizie alla giunta sull'affidamento ai privati dei bagni Scogliera di Nervi e degli Janua di Vesima.

Parola all'assessore Campora

L’assessore Matteo Campora ha spiegato: «Bagni Marina è una società in perdita e non poteva essere mantenuta. Nel 2017 ha presentato un piano industriale per il 2018/2020. Il Comune lo scorso anno ha ripianato parte dei debiti. Ma l’equilibrio di bilancio va raggiunto entro il 2018, altrimenti le partecipate non possono rimanere in house. Non abbiamo venduto le spiagge, ma abbiamo indetto una gara per affidare le spiagge di Janua e di Scogliera, in modo che i lavori non fossero a carico del Comune. Le buste sono state aperte e ora gli uffici stanno procedendo ai controlli. Al Comune restano i bagni San Nazaro, i più grandi, in modo da poter ricollocare anche i dipendenti. La nostra azione è volta a offrire un servizio ai genovesi e preservare l’occupazione».