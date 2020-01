Concessioni autostradali, si avvicina la decisione del governo

In attesa delle decisione del Governo sulla partita delle concessioni autostradali, oggi si riunisce il Cda di Aspi per discutere il nuovo piano industriale. Sempre oggi sono in programma una serie di audizioni alla Camera nell'ambito della conversione del decreto Milleproroghe, tra le quali quelli di Ance, Confedilizia, Anas, Aiscat. In agenda anche l'audizione della ministra delle Inrastrutture e Trasporti, Paola De Micheli.

Salvo cambi di programma dell'ultimo minuto, la revoca delle concessioni ad Autostrade per l'Italia non dovrebbe essere sul tavolo del consiglio dei ministri in programma venerdì alle 9. L'ipotesi più accreditata è quella di un'informativa della ministra dei trasporti Paola De Micheli, dopo l'audizione di oggi alla Camera sul milleproroghe.

Nel frattempo Assoutenti, di fronte alla gravissima situazione autostradale, in particolare delle tratte adriatiche e del ponente ligure, propone una soluzione semplice e immediatamente praticabile qualunque sia la decisione che il governo adotterà sulle concessioni: gratuità immediata per le tratte autostradali impercorribili e genio militare subito in campo per un piano di emergenza che riporti al più presto la sicurezza sulle infrastrutture a rischio.