Municipi, polemica sulla circolare di Aster: «Sui lavori decide il Matitone»

Che i rapporti con i Municipi fossero tesi (compresi quelli affidati a presidenti del centrodestra) non è un mistero, ma adesso una nuova circolare contribuisce a gettare ulteriore benzina sul fuoco della polemica con il Comune.

Il documento cui nelle ultime ore sempre più presidenti e consiglieri municipali hanno fatto riferimento è un documento datato 24 maggio 2018 e firmato da Mauro Grasso, direttore generale di Aster, e ha per oggetto le “richieste di interventi provenienti dalla Civica Amministrazione”. Tutti quegli interventi di manutenzione, insomma, che i Municipi stabiliscono, programmano e attuano sulla base delle esigenze del proprio territorio. Che dovranno adesso passare sempre attraverso l’assessorato ai Lavori Pubblici e alle Manutenzioni di Paolo Fanghella.

La circolare, che è poi un ordine di servizio, è diretta ai dipendenti degli uffici Aster, e sottolinea che «qualsiasi richiesta di intervento a prescindere da tipologia, dimensione e anche urgenza, presentata ad Aster dalla Civica Amministrazione va valutata dall’assessorato suddetto, che deve quindi essere tempestivamente essere informato», sia per iscritto sia telefonicamente.

Inevitabile la reazione dei Municipi, che nella circolare hanno visto un modo, da parte della giunta Bucci, per togliere responsabilità, poteri e competenze dalle loro mani e accentrarle in quelle del Comune. Di fatto, alla luce della circolare interventi semplici come la potatura di un albero o la riparazione di un lampione stradale non potrebbero più essere richiesti e attuati direttamente dal Municipio, ma dovrebbero ricevere l’approvazione dell’assessorato ai Lavori Pubblici.

«Addio decentramento, partecipazione democratica, autonomia nelle scelte territoriali - attacca Alessandro Terrile, consigliere comunale del Pd - Dopo l’accentramento sui patrocini, il taglio delle risorse a Bilancio, le minacce di commissariamento, ai Municipi viene impedito di svolgere il ruolo per cui sono nati: fare manutenzione su segnalazione dei cittadini. In Consiglio Comunale daremo battaglia perché ai Municipi siano restituite le loro funzioni, le loro risorse, le loro responsabilità».