L'assessore Elisa Serafini presenta le dimissioni

Secondo alcune fonti interne al Comune di Genova, nel pomeriggio di giovedì 19 luglio l'assessore alla Cultura, Marketing Territoriale e Politiche Giovanili Elisa Serafini avrebbe presentato le sue dimissioni in seguito a un acceso litigio con il sindaco Marco Bucci, dopo una riunione di giunta.

Ancora non è chiaro il motivo dello scontro nè della decisione di dimettersi. GenovaToday ha provato a ottenere un commento dall'assessore, senza successo. Certo è che gli screzi all'interno della giunta, nelle scorse settimane, non sono mancati, a partire dalla delibera "anti-etnica" e passando per la gestione di Villa Croce.