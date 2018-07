Dimissioni Serafini, Bucci: «Entro fine agosto un nuovo assessore»

La giunta Bucci si arricchirà entro fine agosto di un nuovo assessore alla Cultura: queste le parole del primo cittadino che, nel pomeriggio, ha parlato al consiglio comunale delle dimissioni di Elisa Serafini.

«Come sapete il 20 luglio l'assessore Serafini ha rassegnato le sue dimissioni - spiega - con una lunga lettera molto bella, quasi personale tant'è che era indirizzata a me. Elisa, che ringraziamo, ha confermato la sua volontà di continuare la sua attività attraverso altre strade, cosa che noi rispettiamo. La ringraziamo tutti, il mondo va avanti e noi dovremo andare avanti: le deleghe per adesso passano al sindaco, e ci impegniamo a nominare il nuovo assessore entro la fine del mese di agosto. Grazie a Elisa Serafini per il suo lavoro, il compito del Comune è continuare a servira la città per renderla grande».