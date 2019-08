Anniversario ponte Morandi, Salvini a Genova: «Giustizia in fretta, chi ha sbagliato deve pagare»

A margine della cerimonia di commemorazione delle vittime del ponte Morandi, molti rappresentanti delle istituzioni si sono fermati a parlare con le famiglie delle vittime. Anche il vicepremier Matteo Salvini, occhi lucidi e voce rotta dall'emozione, ha abbracciato i parenti: «Serve giustizia in fretta, il più in fretta possibile. Chi ha sbagliato deve pagare fino in fondo. È come Viareggio, le stragi non possono rimanere impunite».

Il ministro dell'Interno ha ringraziato la comunità genovese: «Ha dato un esempio di unità, velocità, efficienza. Vedere i piloni nuovi al posto di quelli vecchi, lo commentavo con qualche papà, non porta indietro nel tempo ma è un segno di rinascita. Da Genova è arrivata una lezione di dignità e forza». E ha ricordato: «Da milanese sono passato su quel ponte centinaia di volte».

Per quanto riguarda la manutenzione delle strade italiane, ha detto: «Occorrono miliardi e miliardi di euro. Abbiamo raccolto un "piano delle Province" immediatamente cantierabile di due miliardi e mezzo per 1400 tra ponti, viadotti e gallerie di competenza provinciale». E, a proposito della volontà delle famiglie delle vittime di allontanare i vertici di Autostrade per l'Italia: «In questi casi i familiari hanno sempre ragione».

Il vicepremier durante la commemorazione era seduto in prima fila, davanti al palco, con il sindaco Marco Bucci a dividere lui e l'altro vicepremier, Luigi Di Maio. Sulla crisi di governo, Salvini non si è però sbilanciato: «Oggi parlo solo di Genova».

Dopo la cerimonia, Salvini si è allontanato insieme al sindaco Bucci al governatore Toti e a Edoardo Rixi. In serata, alle 21, sarà a La Spezia per uno dei suoi comizi estivi.