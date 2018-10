Bucci nomina 33 nuovi "ambasciatori di Genova nel mondo"

Venerdì 12 ottobre 2018, nell’ambito della cerimonia del “Giorno di Genova e di Colombo” a Palazzo Ducale a cui hanno partecipato la presidente del Senato della Repubblica Maria Elisabetta Alberti Casellati, il vice presidente della Camera dei Deputati Fabio Rampelli e il vice ministro alle Infrastrutture e trasporti, Edoardo Rix, il sindaco di Genova Marco Bucci nominato 33 nuovi “Ambasciatrice e Ambasciatore di Genova nel Mondo”.

Lo scorso anno non erano mancate le polemiche per lo squilibrio tra uomini e donne con una sola "quota rosa" su 25 nomine, nel 2018 la suddivisione è quasi alal pari con 15 donne e 18 uomini.

Adriana Albini

Professore di Patologia generale del dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’università Bicocca, direttore scientifico della Fondazione MultiMedica onlus e direttore del laboratorio di Biologia vascolare e angiogenesi IRCCS MultiMedica di Milano. È tra le scienziate italiane più citate nel mondo in campo biomedico.

Ivano Guglielmo Angelotti

Manager con innumerevoli esperienze internazionali in aziende leader nel campo del commercio, della logistica e del marketing. Attualmente direttore della Savino del Bene, multinazionale affermata in tutto il mondo nel campo delle spedizioni internazionali e dei servizi logistici di supporto.

Franco Aprile

Imprenditore. Presidente e amministratore delegato di Overpartners srl. Consigliere della Camera di Commercio di Genova. Console Onorario della Repubblica Ceca per la Liguria e per il Piemonte.

Agostino Barbera

Cavaliere del Lavoro, manager con sperimentata esperienza internazionale, soprattutto grande conoscitore dei mercati dell’Est Europa e della Federazione Russa. Attualmente focalizzato nel settore energie rinnovabili, eoliche e moto ondoso, in Italia e all’estero.

Claudio Bozzo

Presidente della Camera di Commercio italiana a Ginevra (Svizzera). Nominato Cavaliere della Repubblica Italiana e successivamente Commendatore. Attualmente è chief operating officer globale per la divisione cargo di Msc.

Anna Maria Campello

Vincitrice di premi letterari nazionali e internazionali ha attuato diversi progetti editoriali-didattici. Ha dedicato a Genova quattro libri e allestito mostre con sue foto e poesie.

Domenico Campi

Laurea con lode in Ingegneria elettrotecnica a Genova e Scuola di Direzione Aziendale in Bocconi. Lavora presso il Cern di Ginevra dove ha ricoperto incarichi manageriali e ha diretto la Costruzione del Magnete superconduttore dell’Esperimento Cms.

Claudia Caprioli Daly

Vive a Londra da oltre 25 anni dove ha lavorato per varie banche di investimento. Attualmente lavora nella City presso il Crédit Agricole Corporate and Investment Bank. È coniugata con Eamonn, un irlandese che adora il Mercato Orientale, i “caruggi” e la farinata.

Elisabetta Carcassi

Laureata in scienze politiche, ha fatto della città natale il centro della sua attività professionale nell’ambito della comunicazione e delle relazioni pubbliche, assumendo incarichi di progettazione finanziaria e organizzativa e di consulenza strategica di enti pubblici, aziende private, associazioni e onlus.

Roberta Ciaccia

Ricopre un ruolo dirigenziale presso Berenberg, seconda banca di investimento più antica al mondo dopo il Monte dei Paschi di Siena, dove è a capo di un team di analisti focalizzato nel settore dei servizi, logistica, trasporti e intrattenimento.

Enrico De Barbieri

Console onorario del Sudafrica a Genova, esperto di relazioni pubbliche e istituzionali. Attualmente lavora in EdB strategies che rappresenta un ponte fra l’Italia e gli estimatori dell’autentico made in Italy nel mondo.

Marco Dodero

Sportivo “doc”, ha praticato nel tempo calcio, atletica leggera e successivamente ha iniziato il percorso nel mondo del remo. Recentemente ha seguito la Regata delle Repubbliche Marinare. Dal 2002 ad oggi è presidente della Everton Spa, produttore di tè tisane e infusi

Vincenzo Drago

Fondatore e socio unico della Drago Forneria Genovese specializzata nella produzione di focaccia genovese croccante, prodotto che esporta in molti paesi del mondo.

Nicoletta Garaventa

Penalista, procuratore legale, avvocato dal 1993 e iscritta all’albo degli avvocati cassazionisti dal 2001. Socia dello studio Garaventa Sommella che si occupa di diritto penale connesso in particolare con l’attività di impresa. Docente. Collabora come volontaria con la Fondazione Antiusura S. Maria del Soccorso ed è socia del Rotary, dell’European Women’s Management Development e dell’associazione “Itaca Sostiene”.

Claudio Giovannetti

Studi in Italia, specializzazione a Londra, consulente marketing internazionale e geo-strategie. Oggi è promotore del gemellaggio tra Genova e Valencia.

Douglas Leone

Di origini genovesi, immigrato negli USA a undici anni, oggi è considerato il più importante investitore italiano d’America. Forbes lo inserisce nella classifica dei Mida, gli investitori il cui tocco trasforma in oro le start-up.

Francesca Linke

Amministratrice della Finollo sas, azienda storica specializzata nella produzione di cravatte e camicie e fondata dal bisnonno nel 1899. È presidente del Terziario Donna in Ascom Confcommercio.

Angelo Martinengo

Giornalista pubblicista, imprenditore e dirigente genovese nei settori assicurativo e ambientale, ideatore nel 1972 della prima polizza assicurativa sui container, portando la sua azienda a leader sul mercato. Ideatore del progetto-pilota CAB (Container Advertising Board) per la pubblicità sui container, "per trasportare nel mondo l’immagine di Genova e i suoi prodotti”.

Giovanni Giulio Novi

Cavaliere del Lavoro, nel 1961 ha fondato, con l’amico Enrico Burke, la società Burke e Novi, affermata a livello nazionale e internazionale con armatori, noleggiatori e società petrolifere. Già presidente dell’Aeroporto di Genova e presidente dell’Autorità Portuale di Genova. È presidente del Gruppo ligure dei Cavalieri del Lavoro.

Anna Orlando

Storico dell’arte specialista in pittura genovese e fiamminga antica. Profonda conoscitrice del patrimonio artistico di Genova. È impegnata nella divulgazione culturale con pubblicazioni, conferenze e incontri pubblici. Scrive per Il Secolo XIX e per diverse testate nazionali di settore.

Giorgio Perrino

Già fondatore e imprenditore della Società Magna Mercantile inc. Con uffici a Genova e New York, importatrice e distributrice in Italia di grandi brand fra cui Champion Spark Plugs, General Electric Lamps e American Optical Safety. Imprenditore e consulente nel campo della Sicurezza nell’industria.

Ester Pescio

Co-founder e Chief of Operative Office di Rulex, azienda nata a Genova che sta rivoluzionando il mercato dell’intelligenza artificiale a livello mondiale con la sua tecnologia pluripremiata. Vive e lavora a Boston.

Anna Maria Saiano

Genovese, laureata in lingue all’università di Genova. Docente di Lingua e letteratura Americana, da sempre coltiva le relazioni tra Stati Uniti e Italia. Agente consolare degli Stati Uniti a Genova dal 1993.

Ana Karina Santini

Argentina di nascita e genovese d'adozione, da 21 anni lavora nel mondo portuale e delle crociere, all'estero e in Italia. È stata responsabile Pr e Rapporti Istituzionali di Royal Caribbean per l'Italia ed oggi è Direttore per l'area EMEA (Europe, Middle East and Africa) degli investimenti portuali e nuovi progetti del gruppo.

Antonella Scaglia

Ingegnere elettronico, ha successivamente conseguito il dottorato di ricerca in ingegneria elettrotecnica. Dal 2014 è entrata nel Gruppo Imq, leader italiano nei servizi di valutazione della conformità, dove attualmente è Amministratore Delegato della capogruppo e ricopre incarichi di vertice nelle diverse società operative del Gruppo.

Anna Maria Solari

Dopo anni di esperienza all’estero, ha rivolto la sua occupazione nel turismo e cultura ideando speciali “package tours” in collaborazione con istituzioni italiane e grandi aziende internazionali con particolare attenzione all’ambiente sostenibile. Ha creato articoli, interviste su artisti contemporanei liguri, poesie, e quadri su Genova e la Liguria.

Pietro Sorba

Giornalista, critico eno-gastronomico, scrittore, gastronomo, studioso di storia e antropologia culinaria. Cavaliere dell’Ordine della Stella d’Italia. Vive in Argentina, lavora in Italia. Da anni partecipa all’organizzazione della Settimana della cucina italiana di Buenos Aires, il più importante evento gastronomico italiano in Argentina.

Vincenzo Spera

Dal 1974 si occupa dell’organizzazione di spettacoli, rassegne turistiche culturali e grandi eventi a livello nazionale ed internazionale (Cina, Giappone, Hong Kong, Singapore, Indonesia e Australia).

Lorenzo Tazzieri

Uno dei più accreditati esponenti della nuova generazione italiana di direttori d’orchestra. A soli 32 anni è direttore principale della Tokyo Metropolitan Opera Foundation. Ha diretto presso filarmoniche e teatri dell'opera di oltre 15 paesi (Giappone, Cina, Russia, Korea, Georgia, Polonia, Brasile, Venezuela, Perù, Giordania).

Elisa Tomellini

Il famoso quotidiano inglese The Guardian annovera Elisa Tomellini fra i più brillanti talenti di questa eccezionale generazione di giovani pianisti. Vincitrice o premiata in numerosi concorsi internazionali l’8 luglio 2017 Elisa ha coronato il suo sogno di suonare per la montagna stabilendo il record del concerto per pianoforte più alto al mondo a quota 4460 m.

Patrizia Traverso

Genovese, fotografa, ha al suo attivo diversi libri, o racconti per immagini, nei quali la parola scritta diventa parte integrante degli scatti fotografici, che spesso hanno avuto come soggetto Genova e la Liguria e come ispiratori i versi di grandi ambasciatori di Genova nel mondo come Giorgio Caproni e Fabrizio De André.

Davide Viziano

Davide Viziano è a capo del gruppo Viziano che opera nel campo dell’edilizia da oltre 60 anni. È attivo nella progettazione, nella valorizzazione, nella costruzione e commercializzazione edilizia, tanto nel campo residenziale e industriale, quanto nel terziario e nelle infrastrutture.

Paolo Zanenga

Ingegnere, ha partecipato alla rivoluzione manageriale degli anni 90 negli Stati Uniti. Si è sempre occupato di innovazione strategica, guidando progetti di trasformazione con grandi imprese in Italia e all’estero. È docente in varie accademie.