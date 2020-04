Benedizione di Bagnasco ai marittimi, in porto suonano le sirene delle navi

Domenica mattina, in occasione della ricorrenza della Santa Pasqua, il cardinale Bagnasco, accompagnato dall'ammiraglio Nardone, si è recato in porto per rivolgere una preghiera a tutte le maestranze portuali che assicureranno, anche durante le festività, la piena operatività del porto.

Inoltre, per contrastare gli spostamenti, secondo il decreto covid-19, le unità navali della Capitaneria di Porto e un mezzo aereo pattuglieranno la costa dal mare e dal cielo.

Il cardinale ha benedetto anche gli equipaggi delle navi in porto che hanno risposto suonando le sirene. Ieri, Angelo Bagnasco, ha fatto visita al cantiere del nuovo ponte sul Polcevera per portare il suo saluto e la sua vicinanza ai tecnici e agli operai impegnati anche in questi giorni a portare avanti le lavorazioni per il nuovo viadotto.

