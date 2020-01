Destinazione lavoro: l'importanza della formazione continua nel mercato del lavoro

Il 24 gennaio 2020 nella Sala della Piramide dell'Agenzia delle Entrate, si terrà un incontro di 5 ore tra imprese, consulenti del lavoro e consulenti aziendali liguri per capire verso quale direzione sta andando la formazione continua in un mercato del lavoro sempre in rapida evoluzione tecnologica e sistemica. Il fondo interprofessionale Formazienda e Confsalform, ente di formazione del sindacato Confsal, sostengono da anni la formazione continua dei lavoratori e delle imprese del territorio nazionale e ligure.

Se ne discuterà con i professionisti locali, tra cui consulenti del lavoro, dottori commercialisti, consulenti aziendali e imprenditori. L’attenzione sarà focalizzata sull’importanza di una formazione continua sempre più strutturata sulle competenze ed orientata ai cambiamenti tecnologici e digitali. Queste tematiche sono inserite nel progetto formativo PLANNING che finanzia una serie di corsi di formazione destinati all’innovazione di competenze per un rilancio economico delle piccole e micro imprese. Per questo motivo Confsalform e Formazienda stanno coinvolgendo gli imprenditori locali in un dibattito aperto, ai fini di raccogliere le loro aspettative e di comprendere le competenze che ritengono essere decisive per rilanciare il territorio e con esso le imprese interessate a cambiamenti nel mercato del lavoro.

Innovazione, cross-medialità e sicurezza [ICS] sono i temi cardine che andranno a comporre il catalogo presentato da Confsalform, ponendo particolare attenzione sul corso “Digital Security & Compliance”. Quest’ultimo, oltre a garantire alle imprese un personale più specializzato, offre al lavoratore la possibilità di certificare le competenze acquisite e riconducibili all’offerta formativa regionale.

A moderare l’evento sarà il giornalista Francesco Patrone. La conferenza sarà aperta dal Segretario Regionale di Confsal, il dott. Domenico Daniele Geria ed interverranno i relatori:

- Dott. Carlo Cavalleri, CDL;

- Dott. Rino Salvatore Piroscia, Presidente di Confsalform;

- Dott.ssa Luisella Delle Piane, Presidente CDL Genova;

- Dott. Matteo Pariscenti, Direttore Ebiten

- Dott. Roberto Parodi, Reti di Imprese



Un’occasione importante per il futuro delle imprese locali e un momento di confronto che permetta di creare un’efficace sinergia tra professionisti.

Genova - 24 gennaio 2020

Ore 09:00 - 14:00

Sala della Piramide - Agenzia delle Entrate