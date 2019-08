Cosa significa veramente la parola "tir" e perché tutti si sbagliano?

Molto spesso, quando vediamo sfrecciare sulle nostre autostrade autocarri, autotreni e autoarticolati, parliamo in maniera molto generica di "tir", pensando che questa parola intenda il modello, la capacità di trasporto o più semplicemente la mole di questi mezzi. Ma non è così.

La parola "tir" infatti - per quanto sia entrata ormai nel linguaggio comune per indicare proprio i veicoli sopra citati - non indica una tipologia di mezzo bensì un particolare documento di cui è dotato. "Tir" è infatti l'acronimo di "Transport Internationaux Routiers" e nasce da un accordo siglato a livello internazionale a Ginevra nel 1975.

Sul retro di molti automezzi pesanti si può vedere una adesivo rettangolare di colore azzurro con la scritta bianca "tir": ciò significa soltanto che quel veicolo è dotato del documento "Carnet Tir". Ma, grazie anche a quell'adesivo, per fare prima nell'identificare un determinato mezzo, le persone hanno iniziato a usare questa parola in modo molto generico.

Il Carnet Tir viene rilasciato al trasportatore che ne ha fatto richiesta, dopo aver dimostrato di rispondere a una serie di requisiti, e che si impegna a effettuare un regolare trasporto di merce tra due nazioni diverse che abbiano sottoscritto l'accordo Tir a livello internazionale, e che sono ancora soggette a controlli doganali (dunque nell'Unione Europea il Carnet non è più necessario). In ambito extra europeo queste autorizzazioni vengono rilasciate ai trasportatori anche in base ad accordi bilaterali tra i vari Stati.

Come detto sopra, nell'Unione Europea il Carnet Tir non serve più, poiché non vi sono più controlli doganali tra uno Stato e l'altro. Dunque il documento non è obbligatorio, ma è comunque necessario che il trasporto si adegui alle convenzioni internazionali.

Dunque formalmente è un errore chiamare "tir" un qualsivoglia autotreno, autocarro o autoarticolato. Uno sbaglio che però viene di gran lunga ormai tollerato poiché la parola "tir" ha preso spazio nel linguaggio comune per indicare un mezzo di quelle dimensioni.