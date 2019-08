Allarme ragni in automobile: perché entrano e come scacciarli

È un grande (quanto sgradevole) classico: entriamo nell'abitacolo e poco prima di mettere in moto l'auto notiamo un ragno, proprio lì, a pochi centimetri da noi.

La presenza di ragni in auto può diventare anche un pericolo se ci capita di scoprirli mentre stiamo già guidando, e ne siamo spaventati. Dunque meglio evitare in generale che si arrampichino sulle nostre auto fino a entrare nell'abitacolo.

Ma come entrano? E come allontanarli?

Come entrano i ragni in auto?

È facile che i ragni entrino quando le auto sono parcheggiate in luoghi freschi e bui, come garage e box, ma anche in zone di campagna, giardini e prati. In genere si arrampicano ed escono dalle prese d'aria direttamente nell'abitacolo, per la "gioia" dei passeggeri. Ma c'è anche un altro rischio, ovvero che, soprattutto nelle auto lasciate per lungo tempo parcheggiate senza essere utilizzate, i ragni possano fare il nido.

Possono anche entrare dai finestrini lasciati semi-aperti, quando si parcheggia in zone verdi d'estate.

Ma perché amano tanto arrampicarsi nelle auto? Soprattutto le prese d'aria delle auto lasciate parcheggiate e ferme da un po' possono costituire rifugi ideali, tranquilli e bui.

Come sbarazzarsi dei ragni in auto

Innanzitutto la prevenzione: se abbiamo paura che un ragno (così come qualsiasi altro animale) ci possa entrare in auto, iniziamo a rendergli il compito più difficile chiudendo bene i finestrini quando lasciamo la macchina parcheggiata.

Se troviamo un ragno nella nostra auto, innanzitutto è importante mantenere la calma soprattutto se stiamo già guidando, in modo da non provocare incidenti: sono solo animali molto più piccoli e impauriti di noi. Possiamo approfittare del primo spazio disponibile per fermarci, uscire dall'abitacolo e cercare di scacciare l'animale.

E poi, se la propria auto è particolarmente presa di mira dai ragni, ci si può far aiutare da un esperto: esistono diversi professionisti e autolavaggi - anche a Genova - che effettuano anche la sterilizzazione dell'abitacolo e l'igienizzazione dell'impianto di condizionamento.

Ecco qualche idea per procedere con l'igienizzazione dell'auto:

