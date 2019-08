Sfuggire al traffico delle vacanze estive: la mappa delle strade alternative

State per partire per le vacanze (o dovete tornare a casa) e siete terrorizzati all'idea del traffico che vi aspetta sulle autostrade italiane?

Nell'ambito di tutte le informazioni per l'"Esodo 2019", Viabilità Italia ha messo a disposizione - nell'ottica di mitigare le fatiche chi tutti coloro che sono alle prese con esodo e controesodo estivo - alcune mappe che svelano una serie di itinerari alternativi alle arterie principali, conosciute da tutti. Forse i tempi di percorrenza si allungano, ma si corre meno il rischio di rimanere "imbottigliati" nel traffico per ore.

Si tratta di percorsi noti (come, in Liguria, la via Aurelia) o meno noti, che passano magari attraverso l'entroterra, da conoscere in ogni caso per evitare tutto il traffico delle autostrade negli orari (e nei giorni) più "caldi" dell'estate.

Ecco la mappa degli itinerari alternativi per sfuggire al caos da "bollino rosso" o "bollino nero":

- Nord Italia

- Centro Italia

- Sud Italia