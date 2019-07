Traffico, anche la Liguria si prepara all'esodo estivo: i giorni da bollino rosso e nero

Anche (soprattutto) la Liguria, terra di mare e vacanze, si prepara ad affrontare il mese più difficile dal punto di vista del traffico: agosto, tempo di esodo estivo e di lunghe file di automobilisti che si mettono in viaggio per raggiungere la meta delle vacanze. E proprio in ragione del traffico previsto, come ogni anno è stato diffuso a livello nazionale il Piano di Viabilità estivo, in cui sono indicati i giorni da bollino nero e rosso per code e rallentamenti.

Secondo il calendario le giornate più critiche, quelle da bollino nero, saranno due: le mattine di sabato 3 e domenica 10 agosto, quando gran parte dei vacanzieri si metterà in marcia verso le ferie. Bollino rosso, invece, assegnato a tutti i sabati e le domeniche di agosto, cui si aggiungono i pomeriggi di venerdì 2, venerdì 9 e venerdì 23 agosto.

A settembre, bollino rosso per domenica 1, per la mattina di sabato 7 e per il pomeriggio di domenica 8, dove si concentreranno i rientri. Nel calendario sono inoltre riportati i divieti di circolazione per i mezzi superiori alle 7,5 tonnellate, stabilite a seconda dei giorni e delle fasce orarie in cui non possono mettersi in viaggio.

In Liguria, nel mese di luglio, non si sono registrate particolari criticità, anche se i cantieri non hanno reso le cose facili. Anas, dal canto suo, ha assicurato che cercherà di chiudere temporaneamente tutti quelli non urgenti, in modo da agevolare gli spostamenti. Per quanto riguarda le strade maggiormente a rischio, sorvegliata speciale in Liguria sarà la statale della Val di Trebbia, che collega Genova e Piacenza.