Riaprono le delegazioni dell'Automobile Club Genova

Lunedì 4 maggio l'Automobile Club di Genova riapre le Delegazioni. Da Bolzaneto a Voltri, da Rapallo a Busalla. Le 18 delegazioni Aci nella provincia di Genova saranno nuovamente a disposizione degli utenti, ovviamente nel rispetto di tutte le misure di sicurezza previste.

Gli orari della sede in viale Brigate Partigiane saranno quelli tradizionali, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.10 alle ore 16.

Come da disposizioni del ministero dei Trasporti, le patenti in scadenza dopo il 31 gennaio sono prorogate fino al 31 agosto. I fogli rosa in scadenza tra l'1 febbraio e il 30 aprile sono prorogati fino al 15 giugno e le revisioni per le auto scadenti entro il 31 luglio sono prorogate fino al 31 ottobre.