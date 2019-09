A Genova torna la Settimana della mobilità sostenibile in bicicletta

Dal 16 al 22 settembre 2019 arriva la Settimana Europea della Mobilità Sostenibile e anche FIAB a Genova si mobilita per organizzare tanti eventi per gli amanti delle due ruote.

Iniziative speciali

Dal 16 al 22 settembre:

gratuità per il ciclista e la bici al seguito sulle funicolari Zecca Righi e Sant'Anna e gli ascensori (esclusi quelli di Castelletto, Levante e Ponente): la bici sarà il biglietto!

da Bike Fever, sconto del 50% sul noleggio bici, dal 16 al 22 settembre

"Invadiamo la città con la micromobilità" con roller, pattini, monopattini, segways, tutti i giorni alle 21,30 in piazza De Ferrari

Giornata nazionale "Bike to Work"

Venerdì 20 chi sceglie la bici merita un premio: a tutti i ciclisti che si presenteranno dalle 8 alle 19 al punto-bici di FIAB Genova in piazza De Ferrari verrà consegnato un buono per una colazione o un gelato gratis.

Il programma della giornata:

Ore 15,30-19,30 - Doctor Bike, i volontari del “Il CicloRiparo” saranno a disposizione per consigli sulla piccola manutenzione della vostra bici

Ore 10-19 - Genovapiedi, tavolo per info, programmi e proposte per migliorare la viabilità pedonale

Ore 16,30-17,30 - Bibliocicletta 01Tour, lettura animata e attività per i più piccoli

Ore 17,30-18,30 - Convegno sulla sicutrezza stradale presso la Sala Trasparenza della Regione Liguria in piazza De Ferrari. Con Marco Scarponi (Fondazione Scarponi), Alessandro Petacchi e Marco Pastonesi. Interviene l'assessore regionale alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone.

Ore 19,30 - Buffet di beneficenza a cura di Mentelocale Bistrot a Palazzo Ducale, per la Fondazione Scarponi, con Marco Scarponi. Euro 15 (di cui 5 andranno a sostegno della fondazione). Per info e prenotazione: internationalshippingrunners@gmail.com

Il programma completo

LUNEDÌ 16 - DOMENICA 22

Presso il centro commerciale Fiumara presentazione multimediale dei progetti delle ciclovie: Super11 - Ricuciamo la Val Polcevera e Superlavalle

LUNEDì 16

SUNRISE BIKE (ore 7.00-7.30) - Appuntamento in bici a Spianata Castelletto per vedere sorgere il sole (ore 7.04) e dopo... focaccia per tutti! Conferma la tua presenza a info@adbgenova.it

INAUGURAZIONE SEM (ore 17.30-19.00) - Auditorium Strada Nuova. Incontro pubblico sullo stato della ciclabilità genovese. Modera Emanuele Dotto.

MARTEDI' 17

LIBRICICLETTA - LETTURE PER BAMBINI - Libreria Porto Antico (ore 17.00-18.30) Dario Apicella legge “La principessa del sole” e altri libri sul mondo delle biciclette.

MERCOLEDI' 18

BIKE TO SCHOOL (ore 7.30-8.30) - Andiamo a scuola in bicicletta a Sampierdarena e in Valpolcevera

INCONTRO PUBBLICO (ore 17.30-19.30) - Largo Gozzano A piedi o in bici a scuola più felici. Inaugurazione della seggiolinoteca di Genova.

CICLORIPARO (ore 17.30-19.00) - Giardini Luzzati. Cicloriparazioni gratuite e presentazione del libro “Bikesofia - filosofia della bicicletta” di e con Andrea Viola

GIOVEDI' 19

GIRETTI DEI “VECCHIETTI” (ore 7.00) - Cicloescursione impegnativa alla Faggeta del Monte Zatta

PROGETTO ERASMUS PLUS UPCYCLE EUROPE - Scuola primaria Mazzini (ore 18) I ragazzi dell’IISS Einaudi-Casaregis-Galilei intervistano i ciclisti urbani genovesi sulle criticità dellaciclabilità cittadina

PRESENTAZIONE DEL LIBRO “Coppi Ultimo” di e con Marco Pastonesi (ore 17.30-19.30) Unione Sportiva Pontedecimo Ciclismo, via Guido Poli 28 Nel 64° anniversario dell’ultima vittoria di Fausto Coppi in una corsa in linea (nel Circuito dell’Appennino del 1955), a 100 anni dalla nascita del Campionissimo. Collabora Libro Più di Pontedecimo.

SABATO 21

IN BICICLETTA SULL’APPENNINO (ore 8.30-13.00) - Ciclisti marittimi genovesi e inglesi sulle tracce di Coppi attraverso le strade del Giro dell’Appennino guidati dagli amatori dell’U.S. Pontedecimo Ciclismo

MOBILITÀ SOSTENIBILE SUI MONTI GENOVESI (ore 8.30-13.00) - In MTB alla Madonna della Guardia lungo l’ex guidovia con rientro su Sestri Ponente Conferma la tua presenza a info@adbgenova.it

EVENTI AL CARMINE (ore 12.00-17.00) Abbazia di San Bernardino:

(ore 12) Esposizione di bici, foto e cartoline d’epoca

(ore 15) Presentazione Ecobike Courier

(ore 15) Giochi in bici per bambini e ragazzi

(ore 16) Presentazione del libro “Fausto e Costante” di Luca Lovelli

(ore 17) Presentazione Treecycle

DOMENICA 22

GRAN FONDO DELL’APPENNINO (ore 10.00) - In MTB a Casella - organizzata da GenoaBike Per info e iscrizioni: info@genoabike.com

PROVE DI PISTA CICLABILE DA PONTEDECIMO ALLA FIUMARA (ore 10.00) A seguire un brindisi alla Fiumara

CAR FREE DAY LAGACCIO (ore 15.00) via Bartolome Bianco 4C Bike rodeo, mini corso di downhill, presentazioni per la sicurezza stradale, rinfresco

FANCY WOMEN BIKE RIDE Porto Antico (ore 16) Una pedalata tutta al femminile che si tiene una volta all’anno in contemporanea in oltre 100 città di tutto il mondo

INCONTRO PUBBLICO E FESTA FINALE Giardini Luzzati (ore 17.00) Incontro dibattito sulla mobilità sostenibile con i ragazzi di Friday for Future Festa finale della SEM per grandi e piccoli.

Per partecipare all’apericena (costo € 10) Necessario prenotarsi: info@ilcesto.org oppure info@adbgenova.it

Altri eventi collegati

Sabato 14 - Domenica 15: Gran Fondo dell'Appennino su strada a Casella, organizzato da GenoaBike

Martedì 24 ore 17,30-19: Usare le app per incentivare la mobilità sostenibile, incontro pubblico al Salone di Rappresentanza a Tursi