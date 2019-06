Auto elettriche e ibride, in Liguria +50% in un anno

Le auto green rappresentano ancora una quota marginale del mercato, soprattutto le elettriche, ma i numeri mostrano un settore in costante crescita, in cui il fattore sostenibilità inizia a essere un driver importante nelle scelte degli italiani. Secondo una recente elaborazione su base dati Aci, nel 2018 il parco circolante di auto ibride ed elettriche in Liguria è pari a 5.069 vetture (decimo posto in Italia per numerosità), un dato in crescita del +50% rispetto al 2017. Nel dettaglio le vetture elettriche in circolazione sono aumentate del +80,5% (139 vetture) e le ibride del +49,3% (4.930).

Un trend positivo che prosegue anche nei primi cinque mesi del 2019, con valori superiori alla media nazionale (+38,9%): i dati provvisori dell'Aci indicano nella regione 982 nuove immatricolazioni di vetture ibride ed elettriche, in crescita del +54,4% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Nel dettaglio le vendite di auto elettriche segnano un +670% (77 auto) e quelle ibride del +44,6% (905), anche se la quota sul totale resta rispettivamente dello 0,4% e del 5,3%. Ma sono numeri destinati a crescere: secondo una recente ricerca internazionale di AutoScout24, nei prossimi anni gli italiani si orienteranno prevalentemente sui motori ibridi (per il 56%) ed elettrici (per il 45%), anche se per il momento restano ancora tante le barriere da superare, come i costi troppo alti (per il 60%), la scarsa autonomia e la mancanza di stazioni di rifornimento (56%).

Qual è la fotografia a livello provinciale? Sempre nei primi cinque mesi del 2019, il maggior numero di prime immatricolazioni in regione si è registrato nella provincia di Genova con 616 vetture green, seguita da Savona (153), Imperia (123) e La Spezia (90). A crescere maggiormente rispetto allo stesso periodo del 2017 è sempre Genova (+71,1%), seguita da Savona (+44,3%), Imperia (+25,5%), La Spezia (+25%). (Fonte Centro Studi di AutoScout24).