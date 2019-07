Vacanze in auto: i migliori portabici a partire da 30 euro e dove comprarli (anche a Genova)

Volete portare la vostra bici in vacanza o percorrere un itinerario troppo lontano per essere raggiunto direttamente in bicicletta? Ecco allora cinque diversi modelli di portabici acquistabili a partire da 33 euro.

In generale sul mercato sono disponibili tre diverse tipologie di portabici per auto: si parte dai modelli da installare sul tetto dell'automobile costituiti da un binario dove incastrare le ruote della bici, più un braccio movibile con una morsa che stringe il telaio della bicicletta.

Sul mercato sono, inoltre, disponibili modelli che sfruttano un eventuale gancio da traino montato sull’automobile ed infine citiamo anche i portabici per il portellone posteriore dell'auto.

Dove trovare portabici a Genova: qualche idea

Mecar - corso Torino 64 E/R, Genova

Decathlon - vari punti vendita a Genova

Portabici Posteriore Peruzzo PE 382

Iniziamo la nostra rassegna dal portabici posteriore Peruzzo PE 382, un modello dal costo contenuto in grado di trasportare tutti i modelli di bicicletta ed adatto alla maggior parte delle auto presenti sul mercato. Un modello fornito con doppia cinghia superiore, cinghie a tenuta extra, 6 ganci temprati ed in grado di trasportare tre biciclette.

Scopri di più su Amazon a 41 euro

Portabici posteriore Stand Up 2

Tra i portabici da agganciare al posteriore dell'auto troviamo anche lo Stand Up 2; un modello capace di ospitare due biciclette (carico max 30 kg), realizzato in acciaio con canaline poggiaruota in alluminio. Un accessorio con fissaggio rapido e sicuro mediante cinghie regolabili, adatto alla maggior parte dei veicoli.

Scopri di più su Amazon a 148 euro

Portabici da tetto Sanremo 10

Tra i modelli da tetto vi segnaliamo il Sanremo 10. Un portabici per una bicicletta installabile su barre portatutto fino a 80x46 mm. Adattabile ad ogni tipo di bici, utilizza un corpo in lega di alluminio super resistente con sistema di bloccaggio rapido. Un modello pre-assemblato, compatto e facile da usare.

Scopri di più su Amazon a 39 euro

Portabici da tetto Cora

Anche Cora propone un portabici da tetto universale, adatto per tutti i tipi di biciclette con tubo obliquo a sezione tonda o ovale anche di dimensioni extra large e pneumatici di qualsiasi misura (adattatore in dotazione per cerchi da 20 mm). Un accessorio installabile su barre portatutto con sezione massima di 58x50 mm.

Scopri di più su Amazon a 33 euro

Portabici Gancio Traino Peruzzo PE 708/4

Passiamo ora ai portabici per il gancio traino con il modello Peruzzo PE 708 disponibile in varie versioni in grado di ospitare da 2 a quattro biciclette. Un accessorio dotato di un sistema di aggancio e sgancio compatto, con chiusura a chiave tra portabici ed auto, verniciatura antigraffio, completo anche di barra ripetitrice con fanali.

Scopri di più su Amazon a 328 euro