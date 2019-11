Station wagon: i migliori modelli del 2019 (e dove trovarli a Genova)

Le station wagon sono auto davvero comode per tutte le esigenze, e permettono di viaggiare in tutta tranquillità, con un ampio spazio per i bagagli, senza rinunciare però a una linea elegante. Adatte dunque per famiglie, ma anche per chi vuole godersi la libertà di viaggiare senza rinunciare a portarsi dietro nulla.

Se poi aggiungiamo un costo contenuto, l'argomento si fa davvero interessante.

Ecco i migliori modelli del 2019 dal look moderno e accattivante, con innovative soluzioni tecnologiche e con abitacoli ampi e confortevoli.

Dacia Logan MCV

Iniziamo la nostra rassegna da una station wagon dal costo contenuto, la Dacia Logan MCV acquistabile a partire da 8.850 euro. Logan MCV propone motorizzazioni a benzina, diesel e GPL per soddisfare le esigenze di tutti i conducenti. Ricordiamo inoltre la versione Stepway (a 14.000 euro) che include navigatore, sensori di parcheggio, climatizzatore e cruise control.

Fiat Tipo Station Wagon

Proseguiamo con la Fiat Tipo Station Wagon, un’auto familiare che si caratterizza per le dimensioni generose con ben 457 cm di lunghezza ed un ampio bagagliaio da 550 litri. Vettura acquistabile a partire da 17.300 euro, disponibile anche nell’allestimento Wagon Street con nuovi cerchi e particolari della carrozzeria di colore nero.

Peugeot 508 SW

Se siete alla ricerca di una station wagon dal look elegante e sportivo, ecco la Peugeot 508 SW. Una station wagon con un ampio bagagliaio che può arrivare fino a 1780 litri. Tra le motorizzazioni spicca la variante ibrida plug-in con 40 km di autonomia in modalità elettrica. La Peugeot 508 SW è acquistabile a partire da 31.739 euro.

Audi A4 Avant

Terminiamo la nostra rassegna con l’Audi A4 Avant, una station wagon dalle linee accattivanti e con a bordo una moderna piattaforma di infotainment. Il bagagliaio normalmente ospita fino a 495 litri ma, con gli schienali dei sedili posteriori inclinati, raggiunge fino a 1495 litri di capacità. Ricordiamo, inoltre, la versione quattro con trazione integrale e la variante sportiva S line edition. L’Audi A4 Avant è acquistabile a partire da 38.100 euro.

