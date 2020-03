Disinfezione auto Coronavirus: come igienizzare al meglio il proprio abitacolo per evitare il rischio di contagio

In questi giorni ormai non si parla altro che di Coronavirus e di come affrontare al meglio questa emergenza. La regola più importante è di restare a casa e di evitare assembramenti. C'è però chi deve lavorare ed è costretto per questo a spostarsi con l'auto. Per questo vi suggeriamo una serie di consigli utili su come disinfettare l'auto in modo tale da tenere lontano dalla propria autovettura il rischio di contagio da Coronavirus.

Sapete che l’auto è il luogo dove un automobilista trascorre più tempo, in media circa 11 ore, ed è per questo che bisogna prendersene cura nel modo giusto, soprattutto in questo periodo. Per cui è importante assicurarsi che l’abitacolo dell’auto sia un ambiente salubre per evitare contagi.

Cosa tenere sempre in auto: salviette disinfettanti per auto

Una volta che ci siamo messi alla guida, dopo essere stati a casa o in ufficio, dobbiamo essere attenti, anche secondo ai consigli delle fonti istituzionali, che le nostre mani siano pulite, ma se non abbiamo avuto questa possibilità di lavarci allora occorre tutelarsi magari con delle salviettine disinfettanti per le mani e per la nostra auto. Questo perchè possiamo essere stati in giro ed in contatto con numerose situazioni potenzialmente contagiose: c'è infatti il rischio di accumulo di agenti virali di varia natura all’interno dell’auto che possono mettere a rischio in questo periodo la nostra salute.

Le salviette igienizzanti devono essere passate sul volante, cambio, tasti del sistema di infotainment e maniglie delle portiere dell’auto, sia interne che esterne.

Gli spray igienizzanti per auto, a tutti gli effetti dei disinfettanti germicida, li trovate in commercio. Alcuni sono classificati come Presidio Medico Chirurgico (N° 19440) studiati per la disinfezione di abitacoli e condotti di condizionamento di automobili, camion, autobus, minivan, camper e roulotte, grazie ad una modalità di applicazione rapida e alla portata di tutti. Dopo aver sparso lo spry igienizzante ricordate però di areare il veicolo. Per chi teme di danneggiare cruscotto, tessuti e pelle del proprio abitacolo, potete stare tranquilli, perchè che questi spray non macchiano.

Per una maggiore e accurata disinfezione potete sempre provvedere a purificare l’impianto di climatizzazione attraverso prodotti che trovate in commercio: questo vi permetterà di annientare i depositi organici e inorganici all’interno dell’impianto clima dell’auto.