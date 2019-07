Viaggiare con la musica: le app più gettonate

Pronti per partire per le vacanze? L'elenco delle cose da mettere in valigia è fatto? La prenotazione dell'albergo è confermata? Avete già consultato la nostra guida sulle migliori app per quando si viaggia in auto? Insomma l'auto è pronta, nel parcheggio sotto casa vostra, a Genova, e aspetta solo di essere caricata con le vostre valigie?

Manca però una cosa di non poco conto: ascoltare musica! Se avete un buon piano dati per internet, un supporto smartphone per assicurare il vostro cellulare al cruscotto e potete collegarlo via bluetooth dello stereo, il gioco è fatto.

Manca solo la giusta app da scaricare per iniziare ad ascoltare musica, e allora ecco qua qualche idea. Quasi tutte le app sono gratuite con contenuti e agevolazioni per chi sottoscrive un abbonamento (ma in questo periodo dell'anno è facile trovare sconti pensati appositamente per chi vuole godersi le funzionalità "premium" in vacanza o in viaggio spendendo poco).

- Spotify

- Amazon Music

- Google Play Music

- Youtube Music

- TuneIn Radio