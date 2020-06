World Meat Free Week: alla scoperta delle specialità "veg" della cucina genovese

Il 15 giugno inizia la World Meat Free Week, 2020, la settimana dedicata alla cucina senza carne, a supporto dell'ambiente, della salute e degli animali.

L'iniziativa globale, spiegano gli organizzatori sul profilo Facebook, «ritorna per accendere i riflettori sull'importanza di ridurre il nostro consumo di carne per l'amore del nostro pianeta, incoraggiando la gente a preparare almeno un pasto senza carne. La ricerca dice che la popolazione mondiale conterà 9,1 miliardi di persone nel 2050 e, con un aumento del consumo di carne, tutta questa gente richiederà altri 200 milioni di tonnellate di carne all'anno, se continuiamo così». E l'aumento del consumo di carne, per la World Meat Free Week, significa un maggior impatto ambientale dell'industria dei cibi animali, che contribuirà sempre più alla produzione di anidride carbonica. Senza contare che le industrie del settore richiederanno più spazio, magari togliendolo alle foreste.

Per aderire alla settimana senza carne occorre dunque ingegnarsi e - almeno per il periodo dal 15 al 21 giugno 2020 - imparare a cucinare più "veg". E non è poi così difficile: la tradizione genovese, ad esempio, conta molti piatti deliziosi e anche vegetariani o vegani.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ecco un breve elenco di piatti tipici della tradizione naturalmente vegani (senza contare le prelibatezze "solo" vegetariane tra le quali spiccano ad esempio il pesto e il sugo di noci, o la focaccia di Recco):