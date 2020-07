Piste ciclabili: la mappa di Genova

Si è parlato molto ultimamente della rete ciclabile d'emergenza in centro a Genova, ma non tutti sanno che in città ci sono molte altre strade adatte a essere percorse in bici.

Percorsi adatti a fare sport o a muoversi comunque da una parte all'altra della città aiutando l'ambiente, riducendo traffico e smog, e anche i consumi legati alla benzina.

Vediamo quali sono - secondo PisteCiclabili.com - alcuni tra i percorsi più gettonati di Genova per godersi la propria bicicletta:

Bolzaneto - Novi Ligure - Gavi (anello)

94 km

strada fondo asfalto

pendenza max 18 %

dislivello 537 m

Ex Guidovia N.S. Madonna della Guardia

10 km

ciclopedonale fondo misto

pendenza max 26 %

dislivello 706 m

Fascia di rispetto di Genova Prà

3 km

ciclopedonale fondo misto

pendenza max 2%

dislivello 6 m

Forte Diamante (anello)

20 km

ciclostrada fondo misto

pendenza max 26 %

dislivello 388 m

Forte Ratti (anello)

23 km

ciclostrada fondo misto

pendenza max 20 %

dislivello 416 m

Genova - Cicagna - Chiavari

51 km

strada fondo asfalto

pendenza max 22 %

dislivello 355 m

Genova - Crocefieschi

65 km

ciclostrada fondo asfalto

pendenza max 4 %

dislivello 745 m

Genova - Forte fratello minore - Forte diamante

9 km

sentiero fondo misto

pendenza max 26 %

dislivello 451 m

Genova - Mare - Forti - Cava - S.Eusebio

21 km

ciclostrada fondo misto

pendenza max 24 %

dislivello 414 m

Genova - Portofino

25 km

strada fondo asfalto

pendenza max 24 %

dislivello 269 m

Genova - Righi

15 km

strada fondo asfalto

pendenza max 26 %

dislivello 370 m

Genova Sestri - Savona - Noli

53 km

strada fondo asfalto

pendenza max 28 %

dislivello 83 m

Genova Tour: Castelletto - Principe - PortoAntico - C.so Italia - Garibaldi - Zecca

16 km

strada fondo asfalto

pendenza max 26 %

dislivello 138 m

Genova: Parco del Peralto

1 km

ciclopedonale fondo terra

pendenza max 24 %

dislivello 149 m

Largo Zecca - Righi - Ostello Gioventù

9 km

strada fondo asfalto

pendenza max 28 %

dislivello 287 m

Sampierdarena - Arquata Scrivia - Castellania

67 km

strada fondo asfalto

pendenza max 20 %

dislivello 462 m

Sampierdarena - Crocefieschi

69 km

strada fondo asfalto

pendenza max 27 %

dislivello 751 m

Sampierdarena - Genova - Recco

22 km

strada fondo asfalto

pendenza max 0 %

dislivello 0 m

Sampierdarena - giro di Orero

34 km

strada fondo asfalto

pendenza max 28 %

dislivello 500 m

Sampierdarena - Laccio - Sampierdarena

76 km

strada fondo asfalto

pendenza max 26 %

dislivello 732 m

Sampierdarena - Monte Fasce

43 km

strada fondo asfalto

pendenza max 28 %

dislivello763 m

Sampierdarena - Pegli

34 km

strada fondo asfalto

pendenza max 27 %

dislivello 784 m

Sampierdarena - Piani di Praglia (anello)

70 km

strada fondo asfalto

pendenza max 29 %

dislivello 877 m