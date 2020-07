Parcheggiare a Genova: le aree sosta vicine al centro, mappa e tariffe

Dove parcheggiare vicino al centro a Genova?

Sono molte le persone che, soprattutto di questi tempi, preferiscono ancora evitare i mezzi pubblici spostandosi con la propria auto per andare in centro. E che cercano un parcheggio vicino, per non dover fare troppa strada a piedi.

Vediamo allora tutti i posteggi più vicini al centro.

Blu Area

Sul sito di GenovaParcheggi è possibile trovare una mappa delle zone in cui è suddivisa la città: nei posti auto blu più vicini al centro, la prima ora costa 1,30, poi 1,70 all'ora per due ore e 2 euro all'ora dalle 3 ore in poi (frazioni non previste).

Per quanto riguarda i parcheggi in struttura, quelli più vicini al centro si possono trovare su questa mappa. Vediamo i principali:

Parcheggio “Piazza Carignano”

piazza Carignano

Orario: tutti i giorni

Tariffa: fascia tariffaria 1 (vedi Blu Area)

Parcheggio “Via Carducci”

via Carducci

Orario: tutti i giorni

Tariffa:

Autoveicoli: fascia tariffaria 1 (vedi Blu Area)

Motocicli: 0,50 euro/ora o frazione

Autopark Piccapietra

piazza Piccapietra

Orario: tutti i giorni

Tariffa: 2,20 euro all'ora

Piazza della Vittoria

piazza della Vittoria

Orario: tutti i giorni (la parte interrata chiude alle 22,30)

Tariffa: 2,40 euro all'ora (2,10 nella parte interrata)

City Park piazza Dante

via D'Annunzio 104

Orario: tutti i giorni

Tariffa:

2.20€ ora o fraz. 7.30 - 20.30

1.50€ ora o fraz. 20.30 - 7.30

Royal Park Corvetto

via Martin Piaggio 11r

Orario:

07.00 - 1.00 (notte)

Domenica e Festivi

Dal 01/09 al 30/06

07,00 - 13,00 / 15,00 - 24,00

Dal 1/7 al 31/08

07,00 - 13,00 / 18,00 - 24,00

Tariffa: € 2,50 ora o frazione