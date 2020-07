Come e quando rinnovare i permessi per l'auto nel comune di Genova

Per girare e parcheggiare nel Comune di Genova i veicoli dei residenti possono usufruire di diversi permessi. Vediamo quali sono e come fare domanda per ottenerli.

Attraverso il portale di Genova Parcheggi è possibile rinnovare online le autorizzazioni nei casi previsti dai regolamenti comunali:

Abbonamenti sosta Blu Area

Abbonamenti sosta per le Isole Azzurre

Permessi di accesso alle ZTL

L'accesso a questi servizi è consentito solo agli utenti in possesso di un documento di accreditamento rilasciato dagli uffici di Genova Parcheggi.

Registrazione e primo accesso

Una volta collegati al sito, cliccare su "Non hai un account, registrati." e fornire una e-mail valida e una password.

Confermare la e-mail cliccando sul link presente sul messaggio che Genova Parcheggi ha inviato all'indirizzo e-mail indicato al punto precedente.

Tornare sul portale, e cliccare su "Login" inserendo le credenziali fornite.

Effettuato il login, se in possesso di un documento di accreditamento rilasciato dagli uffici di Genova Parcheggi, si potrà inserire il codice di 6 caratteri e collegarsi ai permessi che ti sono stati rilasciati.

La registrazione è gratuita per tutti i servizi erogati.

Cambio veicolo

Da oggi è attivo anche il servizio che consente di richiedere un cambio di veicolo direttamente online senza passare dallo sportello.

La nuova autorizzazione sarà valida dopo approvazione da parte di Genova Parcheggi Spa della documentazione scansionata e del pagamento di €5.00 a titolo di rimborso spese per la spedizione a domicilio della nuova vetrofania.

Altri servizi

Con la semplice registrazione si avrà anche la possibilità di accedere ad ulteriori serivizi offerti:

Pagamento avvisi di mancato pagamento

Pagamento avvisi di scaduto pagamento

Pagamento pratiche legali di primo e secondo livello