Scatta l'obbligo delle gomme e catene da neve, ecco le strade interessate

Dal 15 novembre scatta l'obbligo per gli automobilisti di dotare l'auto di gomme invernali oppure di avere a bordo dispositivi antisdrucciolevoli omologati, come le catene.

Cosa dice la legge

D’inverno la strada è meno sicura perché spesso bagnata, ghiacciata o innevata. Per aumentare la sicurezza della circolazione stradale nel periodo invernale, il Codice della Strada consente agli enti proprietari ed ai gestori delle strade di: “prescrivere che i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio”. Chi non si adegua rischia una sanzione da 41€ a 168€ nei centri abitati e da 84€ a 335€ fuori dai centri abitati, si rischia anche di vedersi decurtare 3 punti sulla patente e il fermo del veicolo fino a quando non si rispetti la normativa.

Pneumatici invernali

Le gomme da neve di ultima generazione garantiscono aderenza e sicurezza in frenata anche in condizioni critiche, per mantenere stabilità anche in curva è raccomandabile il montaggio di tutte e quattro le gomme. Quest'ultime, per essere valide, devono avere sulla spalla la scritta M+S (Mud and Snow, fango e neve, marcatura che si può trovare sotto queste diciturre MS, M/S, M-S, M&S). Inoltre gli pneumatici invernali montati nella stagione fredda possono avere un codice di velocità inferiore a quello previsto per il veicolo, ma non inferiore a Q (160 km/h) secondo la Direttiva 92/23/CE.

Le strade interessate dall'obbligo

in Liguria l’ordinanza riguarda tutto il territorio regionale, e a Genova e in provincia si applica (come da ordinanza 76 del 2006) all’esterno dei centri abitati, lungo l’intera viabilità provinciale, con le eccezioni di:

- SP 1, SP 29, SP 30, SP 31, SP 32 (dal km 0+000 al km 5+267), SP 33, SP 34, SP 38, SP 39, SP 44, SP 45, SP 55, SP 58 (dal km 6+561 al km 14+697), SP 60, SP 66, SP 68, SP 71 (dal km 0+000 al km 6+430), SP 78, SP 225 (dal km 3+936 al km 6+635), SP 227, SP 333 (dal km 0+000 al km 7+880), SP 523 (dal km 82+610 al km 92+865)

Per quanto riguarda invece la viabilità sulle strade a gestione Anas, l’obbligo sul territorio regionale ligure, stabilito con un'ordinanza relativa all'anno 2015/2016, riguarda:

- la strada statale 1 ‘Via Aurelia’ dal km 421,813 (località Benedetto, Riccò del Golfo) al km 470,800 (Sestri Levante);

- la strada statale Var A ‘Variante della Spezia’;

- la strada statale 20 ‘del Colle di Tenda e di Valle Roja’ dal km 133,782 (Fanghetto) al km 138,200 (Porra);

- la strada statale 28 ‘del Colle di Nava’ dal km 94,944 (Ponte di Nava) al km 118,000 (Loc. Svincolo Cesio);

- la strada statale 28 Var ‘Variante di Chiusavecchia’;

- la strada statale 28 Var A ‘Variante di Pieve di Teco’;

- la strada statale 29 ‘del Colle di Cadibona’ dal km 115,150 (Piana Crixia) fino al km 133,000 (San Giuseppe di Cairo);

- la strada statale 29 ‘Variante di Carcare e collina di Vispa’;

- la strada statale 30 ‘di Val Bormida’ dal km 67,850 (Loc. confine Interregionale) al km 68,760 (Piana Crixia);

- la strada statale 45 ‘di Val Trebbia’ dal km 10,800 (Genova) al km 53,729 (Gorreto);

- la strada statale 62 ‘della Cisa dal km 2,400 (Sarzana) al km 7,950 (Loc. confine interregionale).