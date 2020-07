Dove richiedere il contrassegno disabilità a Genova

Chi è affetto da disabilità motorie può usufruire di un apposito contrassegno da esporre sull'auto, e che dà diritto a parcheggiare nei posti riservati, più spaziosi e facili da raggiungere.

Il contrassegno

Vediamo in maniera più approfondita cos'è il contrassegno per sosta di autoveicoli al servizio di disabili con gravi difficoltà deambulatorie (DPR 503/96, art. 12). Asl 3 Genovese spiega che si tratta di un tagliando rilasciato dai Comuni alle persone con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta e deve essere apposto sulla parte anteriore del veicolo.

Il contrassegno è valido per tutto il territorio nazionale e la normativa di cui al presente articolo si intende estesa anche alla categoria dei non vedenti.

Il diritto al contrassegno è correlato esclusivamente alla grave disabilità nella deambulazione e non ad altre cause di invalidità. Non necessariamente un soggetto riconosciuto invalido civile con indennità di accompagnamento ha diritto al contrassegno: si pensi ad un disabile per patologia psichica, perfettamente deambulante, ad un amputato degli arti superiori, ecc.

L'avente diritto al contrassegno, invece, utilizza l'auto come "protesi" per ottenere una autonomia negli spostamenti di cui altrimenti non disporrebbe.

Come richiedere la visita

La visita può essere richiesta dal cittadino interessato o dall'Ufficio Polizia Municipale del Comune di residenza dell'invalido per revisione di un contrassegno esistente.

Nella prima ipotesi, è posto a carico del richiedente l'onere relativo al pagamento della prestazione, tranne che per i soli invalidi civili superiori al 67%, per i quali la prestazione viene effettuata a titolo gratuito.

Il soggetto invalido, residente nel territorio di competenza di ASL3, può prenotare tramite CUP, producendo la seguente documentazione:

un valido documento di identità o la patente di guida se ne è in possesso;

attestazione di pagamento di € 45,00 da effettuarsi presso gli sportelli CUP distrettuali (se non invalidi civili superiori al 67%);

tessera magnetica TEAM;

documentazione medica riguardante le difficoltà motorie presentate.

Le sedi di medicina legale sul territorio