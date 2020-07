Tutti i punti dove ricaricare le auto elettriche a Genova

Ci stiamo dirigendo sempre più verso un mondo "green", e una delle parole d'ordine è mobilità sostenibile.

Auto e bus elettrici: una realtà sempre più consolidata

I mezzi elettrici non sono più un'utopia, tanto che il 19 febbraio 2019 a Recco è stato inaugurato il primo autobus elettrico, mentre pochi giorni dopo è toccato alla sperimentazione che ha portato il primo bus elettrico sulle strade di Genova.

Anche parlando del trasporto privato, in Liguria sono in aumento auto elettriche e ibride: c'è chi lo fa per risparmiare, chi per attenzione verso l'ambiente, chi perché è curioso.

E di pari passo sono in aumento anche diversi servizi per chi sceglie la mobilità sostenibile, come servizi di car sharing

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Dove trovare le colonnine di ricarica a Genova

A Genova è possibile trovare le colonnine di ricarica per le auto elettriche in diversi punti. Eccoli (ricordando che attraverso il sito Enel Drive è possibile controllare in tempo reale quali sono quelle libere):

Aeroporto di Genova

Corso Dogali

Corso Europa

Corso Italia

Corso Magenta

Corso Podestà

Corso Scassi

Fiumara Park Guido Rossa

Giardini Saponara

Magazzini del Cotone, area Porto Antico

Largo Giorgio Caproni

Largo Fausto Coppi

Largo Francesco Cattanei

Largo Pacifici

Largo San Francesco da Paola

Parcheggio di interscambio di Pra'

Piazza Acquaverde

Piazza Attilio Ghiglione

Piazza Caprera

Piazza Carignano

Piazza Chiesa di Sant'Eusebio

Piazza dello Zerbino

Piazza Giacomo Matteotti

Piazza Giuseppe Verdi

Piazza Marsala

Piazza Montano

Piazza Paolo Da Novi

Piazza Rossetti

Piazza Sivelli

Piazza Solari

Piazza Terralba

Piazza Tommaseo

Piazzale Brigata Volante Severino

Piazzale Giuseppe Mazzini

Piazzale Marassi

Piazzale Paul Valery

Piazza San Francesco d'Assisi

Piazza Stanislao Solari

Porta Siberia

Via V Maggio Gaslini

Via Alessandro Volta

Via Antiochia

Via Antonio Pacinotti

Via Antonio Sant'Elia

Via Antonio Travi

Via Baisnizza

Via Borzoli

Via Brigata Liguria

Via Brignole De Ferrari

Via C. Roccatagliata Ceccardi

Via Cantore

Via Caprera

Via Chiaravagna

Via Cordanieri

Via Corridoni

Via delle Genziane

Via de Marini

Via di Francia

Via Dodecaneso

Via Egidio Tagliolini

Via Emilia

Via Ettore Vernazza

Via Felice Cavallotti

Via Felice Romani

Via Gavotti

Via Genziane

Via Giosuè Carducci

Via Gramsci

Via Grossi

Via Guerrazzi

Via Isonzo

Via Leonardo Fea

Via Luigi Perini

Via Magazzini Generali

Via Marino Boccanegra (Museo del Mare)

Via Molassana

Via Morego

Via Merlanti

Via Natale Gallino

Via Nino Cervetto

Via Pacinotti

Via Paggi

Via Perini - Ikea (accesso a orari limitati)

Via Pegli

Via Piacenza

Via Pierino Negrotto Cambiaso

Via Ponte Carrega

Via San Biagio di Polcevera

Via San Pier d'Arena

Via Sandro Botticelli

Via Sant'Elia

Via Sardorella

Via Spallarossa

Via Sparta

Via Sturla

Via Struppa

Via Tosonotti

Via Torricelli

Via Torti

Via Ugo Polonio

Via Vittorino Era

Via Voltri

Viale Causa

Viale Aspromonte

Viale Nazario Sauro

Stazione Genova Sampierdarena