Turismo di prossimità e vacanze estive: 5 mete a meno di 250 km da noi per riscoprire la Liguria

Quest’anno sembra proprio che le vacanze degli italiani saranno condizionate dall'emergenza coronavirus che attanaglia ormai il nostro Paese da oltre tre mesi. Seppur dal 3 giugno - salvo diverse disposizioni che potrebbero arrivare nel frattempo - molte compagnie aeree riprenderanno a volare e si riapriranno i confini tra regioni e Stati, gli italiani quest'anno prediligeranno le vacanze a corto raggio, il famoso turismo di prossimità, che dovrebbe anche aiutare il comparto turistico locale a riprendersi dalla crisi.

Ecco allora 5 mete liguri di tutto rispetto (e che forse meritano di essere riscoperte da chi, per le vacanze, va sempre fuori regione) a meno di 250 km da casa nostra, e che regaleranno weekend, o addirittura settimane, di relax.

Alla scoperta dei piccoli borghi antichi del ponente

I borghi antichi del ponente ligure sono piccoli gioiellini tutti da scoprire: da Dolceacqua a Triora, da Bussana Vecchia ad Apricale, da Borgio Verezzi a Cervo, per riscoprire la magia di luoghi in cui il tempo si è fermato, contando allo stesso tempo di numerose opzioni per gite nel verde.

Alta Via dei monti liguri

Zaino in spalla e pronti per partire alla scoperta delle montagne della liguria, tra sentieri, mulattiere e panorami mozzafiato? Lungo l'Alta Via, che percorre tutta la nostra regione e che è possibile percorrere anche in bici e, in alcuni casi, a cavallo.

Cinque Terre

Complice la prevedibile riduzione di spostamenti dall'estero, quest'anno uno dei posti più "inflazionati" della Liguria potrebbe diventare una meta da godersi come non accade da tempo, sempre con tutte le dovute precauzioni allo studio per tutelare la salute ed evitare assembramenti.

Il fascino "retrò" della campagna

Perché non optare per la campagna? In Liguria non manca proprio niente: un bell'agriturismo immerso nel verde, magari con la possibilità di stare a contatto con gli animali da fattoria e imparare diverse attiività con corsi di cucina e per bambini, può essere un'opzione ideale.

I borghi marinari più belli

Da Sestri Levante a Portovenere, da Portofino a Camogli: sono tanti i bellissimi borghi marinari in cui non solo concedersi un bagno (compatibilmente con le regole anti assembramento) ma da esplorare e da cui partire per gite nei dintorni e nell'entroterra.