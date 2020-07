Taxi a Genova: tutti i numeri e le app utili

Capita, soprattutto quando si è a Genova per lavoro, di doversi spostare velocemente, magari per raggiungere luoghi lontani o non serviti dai mezzi pubblici, e di non avere tempo per aspettare il bus o il treno. Oppure capita anche, dopo la movida in cui magari gli alcoolici non sono mancati, di non voler giustamente mettersi al volante.

Il taxi è dunque la soluzione migliore, ma come muoversi per chiamarlo?

In città c'è la Cooperativa Radiotaxi Genova 5966, nata nel 1913 e dotatasi di servizio radiotaxi tra iprimi in Italia nel 1974 è una struttura che riunisce 720 soci tassisti genovesi su un totale di 869, presenti nel Comune di Genova e 1300 su tutto il territorio regionale.

Come chiamare il taxi

telefonando al numero +39 010 5966

inviando un messaggio tramite Telegram o Whatsapp al numero 392 5966 123

online sul sito www.5966.it

attraverso diverse app su smartphone:

IT Taxi

Telepass Pay (con la quale è possibile anche pagare la corsa)

I servizi

Radiotaxi 5966 offre un servizio certificato, di qualità e trasparenza, attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per tutto l'arco dell'anno fornendo servizi su misura, con vetture dotate di dispositivi specifici (rampe mobili, piattaforme di collegamento, rampe specifiche e certificate) per il trasporto di disabili.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Vengono accettati tutti i circuiti elettronici di pagamento, ed è possibile pagare anche tramite app (It Taxi, Telepass Pay o Tinaba).