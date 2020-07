Partire da Genova: le info utili su come raggiungere stazioni, porto e aeroporto

È finalmente giunto il momento di una vacanza rigenerante, oppure di un weekend all'insegna del relax. Oppure, per lavoro, dovete recarvi in una città lontana o all'estero. Insomma, in ogni caso, volete partire da Genova utilizzando un mezzo che non sia la vostra auto (viste anche le difficoltà oggettive a muoversi in autostrada in Liguria), e dunque optate per il treno, una nave, o un aereo.

Come fare, dove andare, e quali siti guardare per orari e biglietti? È molto semplice, ecco tutte le informazioni per chi vuole muoversi senza utilizzare l'auto.

Treni

Ecco le stazioni ferroviarie di Genova, in ordine alfabetico (in grassetto sono evidenziate le principali, da cui partono e in cui arrivano i treni di lunga percorrenza):

Stazione di Genova Acquasanta - Via Acquasanta 291

Stazione di Genova Bolzaneto - Via G.B.Custo 5

Stazione di Genova Borzoli - Piazza Bruzzone

Stazione di Genova Brignole - Piazza Giuseppe Verdi, 2

Stazione di Genova Cornigliano - Piazza Savio 5

Stazione di Genova Costa - Via Superiore Gazzo 31

Stazione di Genova Granara - Via Granara 1

Stazione di Genova Nervi - Piazza Sciolla 1

Stazione di Genova Pegli - Piazza Ponichielli 1

Stazione di Genova Piazza Manin - Piazza Manin

Stazione di Genova Pontedecimo - Via Anfossi 3

Stazione di Genova Piazza Principe - Piazza Acquaverde

Stazione di Genova Pra - Via Pra' 39

Stazione di Genova Quarto dei Mille - Piazza Sivelli 1

Stazione di Genova Quinto al Mare - Via Filzi 3

Stazione di Genova Rivarolo - Via alla Stazione di Rivarolo 7

Stazione di Genova Sampierdarena - Piazza Montano

Stazione di Genova San Biagio - Via San Quirico

Stazione di Genova Sestri Ponente Aeroporto - Via Puccini 9

Stazione di Genova Sturla - Viale Massaua 7

Stazione di Genova Vesima - via Rubens

Stazione di Genova Via di Francia - via di Francia

Stazione di Genova Voltri - Via Verità

Per orari e biglietti, è possibile consultare il sito di Trenitalia.

Navi e traghetti

"Ports of Genoa" comprende i porti di Genova, Savona, Pra' e Vado Ligure.

Per quanto riguarda il trasporto di passeggeri, il porto di Genova e Savona è un porto di riferimento per raggiungere le isole del Mar Tirreno (Sardegna, Sicilia, Corsica), la Spagna e il Nord Africa (Marocco, Tunisia e Algeria).

Dai terminal del porto di Genova le compagnie Grandi Navi Veloci, Tirrenia Compagnia Italiana di Navigazione, Moby Lines, CO.TU.Nav e Algérie Ferries offrono collegamenti per Sicilia, Sardegna, Corsica, Spagna, Marocco, Tunisia e Algeria. Il Terminal Traghetti del Porto di Genova si trova in piazzale Iqbal Masih (tel. 010 209 4599).

Dal porto di Savona partono ferry della compagnia Grimaldi Lines con collegamenti settimanali per la Spagna e il Marocco. Il Terminal Auto del porto di Savona è in piazza De André 6.

Dal b partono le “navi gialle” della Corsica Sardinia Ferries per la Corsica (calata Nord Porto Vado, tel 019 215 6206).

Aerei

Chi vuole spostarsi in aereo può partire dall'aeroporto Cristoforo Colombo di Genova a Sestri Ponente, ed è facilmente raggiungibile anche in treno, scendendo all'apposita stazione ferroviaria.

Il numero di telefono per informazioni è 010 60151, e gli orari dei voli (e i relativi biglietti) sono consultabili cliccando qui.

