Navebus a Genova: orari, biglietti e informazioni

Navebus è il servizio via mare che collega, in meno di 30 minuti, Pegli con il cuore di Genova (Porto Antico) grazie all'impegno congiunto di Amt, Cooperativa Liguria via Mare, Regione Liguria e Comune di Genova.

Navebus è la risposta a coloro che desiderano scoprire la città da un punto di vista privilegiato, il mare; la soluzione per evitare il traffico e viaggiare in modo comodo.

Biglietti

I biglietti per il servizio non si potranno più acquistare a bordo della nave come avveniva prima dell’emergenza; il personale dei battellieri sarà presente presso gli imbarchi per la vendita.

tutti gli abbonamenti settimanali, mensili ed annuali AMT, ordinari e agevolati (si acquistano presso biglietterie AMT, sul sito AMT e rivendite convenzionate) . I titolari di CityPass devono esibire la ricevuta, utilizzata anche per viaggiare sulla rete Trenitalia.

biglietto € 4,00 valido per una corsa su Navebus ;

biglietto comitive € 3,00 a persona per gruppi composti da almeno 30 persone valido per una corsa su Navebus ;

biglietto ridotto € 1,60 riservato esclusivamente ai residenti nel Comune di Genova valido per una corsa su Navebus + 60 minuti sulla rete AMT (dietro presentazione di un valido documento di identità riportante la propria residenza).

A bordo di Navebus non sono validi i biglietti 24 ore (singolo, multiplo e carnet).

Orari

Orario feriale in vigore dal lunedì al venerdì

Pegli/Molo Archetti - Porto Antico:

7.05, 8.10, 15.00, 18.00.

Porto Antico - Pegli/Molo Archetti:

7.40, 14.15, 17.20, 18.40.

Orario del sabato e festivo

Pegli/Molo Archetti - Porto Antico:

14.40, 16.10, 17.40

Porto Antico - Pegli/Molo Archetti:

14.00, 15.30, 17.00

Il Navebus riparte dopo il lockdown, orari

Informazioni in tempo reale

Si può essere informati tramite sms sulle eventuali sospensioni del servizio, scaricando il modulo e inviandolo debitamente compilato ad Amt Genova - Servizio Clienti - via fax al n. 010-5582909 oppure invialo all'indirizzo servizioclienti@amt.genova.it.

Periodicamente Amt invia agli iscritti un sms per verificare che il cliente continui ad essere interessato al servizio ed evitare di inviare messaggi a clienti non più interessati o a numeri non più attivi. In particolare se si desidera continuare a ricevere i messaggi occorre rispondere semplicemente 'SI' altrimenti non si invia alcuna risposta e si verrà automaticamente cancellati dalla lista.