Car sharing a Genova: la mappa

Muoversi con il car sharing è senz'altro una soluzione economicamente conveniente se non si prende tanto spesso l'auto.

Concedersi un viaggio sarà comunque possibile noleggiando un'auto giusto per il tempo che occorre grazie al car sharing.

In città c'è Genova Car Sharing, un'iniziativa nata nel 2004 nell'ambito di ICS (Iniziativa Car Sharing)struttura di coordinamento delle realtà locali del Car Sharing, promossa e sostenuta dal Ministero dell'Ambiente e del Territorio.

Dalla fine del 2016 è attivo il servizio car sharing GirAci, gestito dalla Genova Car Sharing srl, società del gruppo Aci controllata dalla ACI Global Servizi SpA

Servizi

Si potrà parcheggiare gratuitamente su blu area e isole azzurre, accedendo liberamente anche alle zone a traffico limitato. E grazie alla modalità station based, terminato l’utilizzo si potrà parcheggiare gratuitamente risparmiando tempo e denaro.

Tariffe

Ci sono diverse tariffe, ecco gli abbonamenti:

Abbonamento annuale: 60 euro

Abbonamento Socio Aci: 20 euro

Abbonamento over 65: 30 euro

Abbonamento under 26: 30 euro

Per le tariffe "singole", il prezzo della corsa di compone della somma della tariffa oraria e della tariffa al km. Il carburante è incluso.

Per quanto riguarda il giornaliero, si va da 50 euro per una city car, a 85 euro per un cargo grande. Le tariffe sono scontate se si opta per un settimanale.

Se invece si prenota solo per qualche ora, si va da 3,25 euro all'ora per una city car a 4,50 euro all'ora per un cargo grande. A cui si somma poi la tariffa al km.

La quota di iscrizione e di rinnovo è caricata a credito ed è a scalare sull'utilizzo delle auto

Tariffa notturna (dalle 22.00 alle 7.00): 2 euro/ora tutte le categorie

Prenotare un veicolo

Basta accedere e registrarsi all’app GirAci Car Sharing, oppure chiamare il call center 893.499.34 (servizio a pagamento).