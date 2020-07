Bike sharing a Genova: la mappa

Muoversi a Genova in maniera rapida, economica ed ecologica - evitando anche le lunghe code di auto incolonnate - è possibile grazie al bike sharing, un sistema sempre più gettonato in tutte le città italiane.

MoBike è il sistema di bike sharing per la città di Genova che integra bici tradizionali per rispondere alle diverse esigenze di spostamento urbano.

Il servizio prevede una serie di stazioni poste nelle vicinanze dei principali punti di interesse della città, presso le quali è possibile noleggiare le biciclette tramite una comoda tessera elettronica.

Mobike si propone come vera alternativa di trasporto pubblico, comoda, salutare, un modo divertente per scoprire la città.

Per muoversi con MoBike è necessario sottoscrivere l’abbonamento che può essere annuale, settimanale, giornaliero o di tre giorni.

Come attivare il servizio

È possibile attivare il servizio MoBike presso gli uffici di Genova Parcheggi S.p.A. in Viale Brigate Partigiane, 1 a Genova. Gli uffici sono aperti dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 16.30. Altrimenti è possibile utilizzare l'app Bicincittà.

Noleggiare una bici con l'app Bicincittà

È stata da poco rilasciata una nuova app sviluppata sia per dispositivi Android sia IOS e pensata per la fruizione del servizio di bike sharing diffuso anche sul nostro territorio.

L’applicazione è stata rinnovata nello stile e offre una mappa con le città coperte dal servizio, le stazioni più vicine, il numero e i posti disponibili delle bici, oltre che i tipi di abbonamento e i servizi di registrazione.

L’app è gratuita, scaricabile da Google Play ed Apple Store e permette di accedere al servizio bike sharing con una procedura molto semplice: basta registrarsi inserendo le proprie informazioni personali e, utilizzando la password che viene inviata via sms al momento della registrazione, è possibile accedere subito al servizio.

Non solo: l'app permette di avere sul proprio smartphone tutte le informazioni necessarie per utilizzare il servizio, senza dover accedere al sito di Genova Parcheggi o recarsi presso gli Infopoint: direttamente tramite l’applicazione è possibile consultare la mappa delle postazioni per sapere quale sia la più vicina e per ognuna conoscere in tempo reale il numero di biciclette a disposizione.

Una volta scelta la bicicletta, basta cliccare sull’icona con il lucchetto, individuare la bici e sbloccarla con un click.

Le stazioni di bike sharing a Genova

Darsena (alt.Museo del Mare)

Piazza Caricamento

Piazza di Negro

Piazza Principe

Piazzetta Raggi (inter.via Canevari)

Piazza Verdi (fronte stazione)

Piazza Vittorio Veneto

Via della Marina

Via di Francia (Matitone)

Via Diaz

Via Monnet (scuola Firpo fronte stadio)

Piazza de Ferrari (temporaneamente non funzionante)

Fiumara

Piazza Rossetti

San Benigno

Via Buozzi

Tariffe

Annuale

€ 40,00 comprensivo di ricarica di € 5,00 e copertura assicurativa RCT del valore di € 5,00

Settimanale

€ 12,00 comprensivo di ricarica di € 1,00 e copertura RCT

3 giorni

€ 10,00 forfait omnicomprensivo

Giornaliero

€ 6,00 forfait omnicomprensivo