Trasporti urbani/extraurbani: informazioni, mappe, biglietti e abbonamenti dei mezzi pubblici

Per muoversi a Genova e nel resto della provincia in autobus ci sono due possibilità: si possono scegliere le linee cittadine, con Amt che gestisce anche la metropolitana, oppure ci si può spostare con le corriere di Atp che vanno anche fuori Genova.

Vediamo tutte le informazioni su biglietti e abbonamenti.

Amt

Esistono diverse tipologie di biglietti per muoversi in città, tra bus, metro e anche treni.

Biglietto ordinario 100 minuti valido sulla sola rete Amt: 1,50 euro

Biglietto integrato Amt-Trenitalia da 100 minuti: 1,60 euro

Carnet da 10 biglietti integrati Amt-Trenitalia da 100 minuti: 15 euro

Biglietto ordinario 100 minuti acquistato in vettura: 2,50 euro

Biglietto di corsa semplice Navebus 60 minuti: 1,60 euro per residenti nel Comune di Genova

Biglietto di 24 ore GenovaPass: 4,50 euro

Biglietto di 24 ore per 4 persone: 9 euro

Carnet da 5 biglietti 24 ore: 18 euro

Biglietto volabus: 6 euro

Biglietto 1 corsa per ascensori e funicolare Sant'Anna: 90 centesimi

Carnet da 4 corse per ascensori, funicolare Sant'Anna, linee con capolinea periferico e servizi integrativi periferici: 3 euro

SupplementoDrinbus: 1 euro

Ed ecco gli abbonamenti:

Annuale: 395 euro

Giovani under 14: 240 euro

Studenti under 19 e under 26 con limiti di reddito: 255 euro

Pensionati over 65 con limite di reddito: 345 euro

Aziende: 365 euro

Settimanale integrato Amt-Trenitalia: 17 euro

La rete di vendita conta 5 biglietterie:

Amt Point (biglietteria e servizio clienti) presso Palazzo Ducale, piazza Matteotti 30 r (Cortile Maggiore)

Biglietteria presso stazione metro di Brignole

Biglietteria via Bobbio 250r, Valbisagno

Biglietteria via Avio 9r, Sampierdarena

Biglietteria via alla Stazione per Casella 15, Manin

I biglietti possono essere acquistati anche online e via sms.

Sul sito di Amt tutte le info

Atp

Il sistema tariffario di Atp si basa su “zone” identificate da un numero e da un nome caratterizzante.

Lo scatto tariffario avviene ogni 4 zone, ovvero quando si effettua uno spostamento – anche utilizzando più mezzi – all’interno di un massimo di 4 zone adiacenti e comunque entro un determinato periodo temporale indicato sul biglietto stesso.

Le tariffe sono definite in base al numero di zone attraversate. Con lo stesso biglietto si ha la possibilità di utilizzare più mezzi. Se allo scadere del tempo previsto si ha necessità di proseguire il viaggio si deve convalidare un nuovo biglietto.

I titoli di viaggio e gli abbonamenti hanno un prezzo estremamente variabile a seconda delle zone da attraversare, e del tempo impiegato: vi rimandiamo alla tabella in allegato in fondo all'articolo.

Ecco le biglietterie Atp sul territorio:

Chiavari - C.so Assarotti 1 E/F

Orario: da lunedì a venerdì 7:15 - 13:45.

Sabato: 08:00 - 12:00. Domenica e festivi chiuso.



Rapallo - Piazza delle Nazioni Tel. 0185 373302

Orario: da lunedì a sabato 07:00 – 19:00.

Domenica e festivi chiuso.



Genova - Piazza della Vittoria 23R

Orario: da lunedì a venerdì 07:50 - 12:00 e 12:30 - 15:40

Sabato, domenica e festivi chiuso.

Altre biglietterie:

S.Margherita L. (Ge) - IAT - Piazza Vittorio Veneto

Orario: da lunedì a domenica 09:00 – 13:00



Sestri Levante (Ge) - IAT - Corso Colombo, 50

Orario: da lunedì a domenica 09:00 - 13:00 e 14:00 - 17:00.



Lavagna (Ge) - IAT - Piazza della Libertà 47

Orario: giovedì, venerdì, sabato e domenica 10:00 - 12:30.



Bogliasco (Ge) - Pro Loco - Via Aurelia, 106 - Tel. 010 3470429

Orario: da lunedì a venerdì: 7.30 - 15.00

Sabato e Domenica: 9.00 - 12.00



Gattorna (Ge) - Agenzia Panzarella - Via Commercio, 65/1 - Tel. 0185 934974



Genova - Giornali/tabacchi - Atrio Ge Brignole FS - Tel. 010 5761789

Orario: da lunedì a giovedì: dalle 5.30 alle 21.15

da venerdì a domenica: dalle 5.30 alle 22.00



Moneglia (Ge) - Pro Loco - Corso Libero Longhi, 32 - Tel. 0185 490576

Orario fino al 15/07:

da lunedì a sabato: 9.30-12.30 e 15.30-18.30

Domenica 10.00-12.00



Orario dal 16/07 al 27/09:

da lunedì a sabato: 9.30-12.30 e 16.00-19.00

Domenica 10.00-12.00



Recco (Ge) - Pro Loco - Via Ippolito d'Aste, 2 - Tel. 0185 722440

Orario: da lunedì a venerdì: 9.00 – 12.00 e 16.00 – 18.30

Sabato: 9.30 – 12.00

Domenica, sabato pomeriggio e mercoledì pomeriggio chiuso.



Montoggio (Ge) - Edicola Morando Wanda - Piazza Balilla, 9

Orario: da lunedì a sabato: 6.00-13.00 e 14.30-20.00

Domenica 7.00-13.00

Nel periodo estivo aperto anche la domenica pomeriggio



Casarza Ligure (Ge) - Cartolibreria / edicola Sturla - Via V. Annuti 32 - Tel 0185.467393

Orario:

da lunedì a venerdì: 6.00 - 13.00 e 16.00 - 20.00

Sabato, domenica e festivi: 6.00 - 13.00

Chiusura: 1 gennaio - lunedì dell'Angelo - 16 agosto - 25 - 26 dicembre

Emettitrici automatiche di titoli di viaggio

Chiavari Biglietteria ATP di Piazza N.S. dell'Orto

Chiavari fermata bus ATP in Piazza Roma

Rapallo Biglietteria ATP di Piazza delle Nazioni

Recco Capolinea bus ATP Via Ippolito d'Aste

Portofino Capolinea bus ATP

Lavagna P.zza Cordeviola

Busalla P.zza Malerba

Santa Margherita L. Biglietteria ATP di Piazza V. Veneto

Sestri Levante Biglietteria ATP di Piazza Italia

Ruta di Camogli Via XXV Aprile

Genova Viale Caviglia capolinea bus

Carasco Via Montanaro Disma fermata bus

Ci sono poi diverse rivendite autorizzate Atp su tutto il territorio: è possibile cercarle con Google Maps.

