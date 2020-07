Abbonamento mezzi pubblici a Genova: agevolazioni ed esenzioni

Quali agevolazioni ed esenzioni sono possibili per chi vuole acquistare un abbonamento per spostarsi sui mezzi pubblici a Genova?

Amt mette a disposizione una tariffa agevolata per chi dispone della tessera abbonamenti CityPass.

L’accesso alla tariffa agevolata è subordinata ai seguenti requisiti:

residenza nel Comune di Genova;

appartenenza a specifiche categorie;

possesso di un indice ISEE rientrante nei limiti fissati (qualora sia richiesto).

Per accedere alla tessera/abbonamento agevolato non è possibile presentare la stessa dichiarazione Isee precedentemente utilizzata e può essere richiesta a qualsiasi centro di assistenza fiscale Caf presentando i documenti necessari.

Per acquistare gli abbonamenti agevolati occorre la card CityPass che viene rilasciata presso le biglietterie Amt compilando un apposito modulo.

Vediamo nel dettaglio quali sono le categorie e i requisiti necessari:

Gruppo 1

Assistiti economicamente dal comune di Genova (AC)

Non vedenti con diritto all'accompagnamento (UC)

Queste categorie hanno diritto ad abbonamenti agevolati mensili o annuali con tariffe che variano in base all'indice ISEE posseduto; in particolare con:

ISEE inferiore o uguale a € 5.000 - Abbonamento Annuale € 30

da euro 5.001 a € 7.000 (estremi compresi) - Abbonamento Mensile euro 20 oppure Abbonamento Annuale euro 200

da euro 7.001 a € 12.000 (estremi compresi) - Abbonamento Mensile € 26 oppure Abbonamento Annuale € 260

Per scaricare il modulo di domanda di accesso alla tariffa agevolata GRUPPO 1

Gruppo 2

Lavoratori (L)

Giovani under 26 (G26)

Disoccupati aventi diritto all'indennità ordinaria di disoccupazione o all'indennità di mobilità erogate dall'Inps (DIS)

Queste categorie hanno diritto ad abbonamenti mensili o annuali agevolati con tariffe che variano in base all'indice ISEE posseduto; in particolare con:

ISEE inferiore o uguale a € 5.000 - Abbonamento Mensile € 20 oppure Abbonamento Annuale € 200

da € 5.001 a € 7.000 (estremi compresi) - Abbonamento Mensile € 26 oppure Abbonamento Annuale € 260

da € 7.001 a € 12.000 (estremi compresi) - Abbonamento Mensile € 30 oppure Abbonamento Annuale € 300

Per scaricare il modulo di domanda di accesso alla tariffa agevolata GRUPPO 2

Gruppo 3

Portatori di disabilità mentale (HD)

Mutilati ed invalidi al 100% del lavoro e per cause di servizio (MU/L, MU/S)

Queste categorie hanno diritto ad un abbonamento annuale a € 155 senza necessità di presentare dichiarazione Isee.

Per scaricare il modulo di domanda di accesso alla tariffa agevolata GRUPPO 3

Gruppo 4

Invalidi civili dal 67% al 100% (IC/M)

Persone sorde (PS)

Mutilati ed invalidi dal 30% al 99% del lavoro e per cause di servizio (ML/M, MS/M)

Ex deportati civili (DE/M)

Queste categorie hanno diritto ad abbonamenti mensili o annuali agevolati con tariffe che variano in base all'indice ISEE posseduto; in particolare con:

ISEE inferiore o uguale a € 10.000 - Abbonamento Mensile € 20 oppure Abbonamento Annuale € 200

da € 10.001 a € 15.000 (estremi compresi) - Abbonamento Mensile € 26 oppure Abbonamento Annuale € 260

da € 15.001 a € 22.000 (estremi compresi) - Abbonamento Mensile € 30 oppure Abbonamento Annuale € 300

Per scaricare il modulo di domanda di accesso alla tariffa agevolata GRUPPO 4

Gruppo 5

Invalidi di guerra e civili per cause di guerra (MU/G, MU/C)

Minori in affido

Queste categorie hanno diritto ad un abbonamento annuale a € 30 senza necessità di presentare dichiarazione ISEE.

Per scaricare il modulo di domanda di accesso alla tariffa agevolata GRUPPO 5

Gruppo 6

Pensionati (P - PRL)

Queste categorie hanno diritto ad abbonamenti agevolati mensili o annuali con tariffe che variano in base all'indice ISEE posseduto; in particolare con:

ISEE inferiore o uguale a € 5.000 - Abbonamento Annuale € 30

da € 5.001 a € 10.000 (estremi compresi) - Abbonamento Mensile € 20 oppure Abbonamento Annuale € 200

da € 10.001 a € 17.000 (estremi compresi) - Abbonamento Mensile € 26 oppure Abbonamento Annuale € 260

Per scaricare il modulo di domanda di accesso alla tariffa agevolata GRUPPO 6

L'indice ISEE è necessario anche per acquistare i seguenti due abbonamenti annuali:

Abbonamento Annuale Pensionati over 65 a € 345

Abbonamento Annuale Studenti con età tra 19 e 26 anni a € 255

Infine per rispondere alle esigenze delle famiglie più numerose e che utilizzano sistematicamente il trasporto pubblico, AMT offre l'acquisto di un Abbonamento Annuale Studenti under 26 al prezzo di soli € 72 ai nuclei familiari che possiedono 3 o più abbonamenti annuali (ordinario, studenti under26, pensionati over 65, aziendale) in corso di validità. Per l'acquisto di tale abbonamento valgono le stesse regole dell'abbonamento Annuale Studenti Under26.

In caso di duplicato di una tessera di accesso alla tariffa agevolata in corso di validità per smarrimento o furto, il cliente si dovrà presentare in una delle biglietterie aziendali con la dichiarazione di smarrimento o denuncia di furto ( in questo caso non saranno richiesti i 5 euro per diritti di segreteria) e un valido documento di identità.

Se il cliente presenta un mensile agevolato cartaceo in corso di validità, lo stesso verrà ritirato e sarà caricato (con la stessa validità) direttamente sul CityPass rilasciato.

Se non fosse in possesso di nessun abbonamento mensile agevolato cartaceo in corso di validità, si procede con le stesse modalità previste per la nuova emissione: al rilascio del duplicato su CityPass è subordinato l’acquisto contestuale del mensile agevolato

Per scaricare il modulo di domanda di accesso alla tariffa agevolata 4º abbonamento del nucleo familiare

Consulta la tabella di riepilogo di tutte le tariffe agevolate.

Si ricorda che per l'emissione di abbonamenti AMT che richiedono specifiche documentazioni occorre presentare, oltre agli originali, copia di tutti i documenti richiesti.