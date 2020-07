Centri autorizzati assistenza fiscale (Caaf) e Caf: indirizzi a Genova

I Caaf o Caf (acronimo di Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale) sono soggetti del diritto tributario che agiscono da intermediari tra il contribuente e l’amministrazione finanziaria.

Sono stati introdotti nell’ordinamento italiano con la l. 413/1991, per l’espletamento dell’attività di assistenza fiscale, intesa quale operazione di ausilio e supporto nei confronti di determinati contribuenti. Tra le attività che possono svolgere, la predisposizione della dichiarazione dei redditi, e l'apposizione di un visto di conformità formale dei dati esposti nelle nelle dichiarazioni fiscali. Sono dunque un valido aiuto per chi deve preparare la dichiarazione dei redditi.

A Genova sono presenti diversi Caaf, vediamo i principali:

Caf ACLI SERVICE GENOVA S.R.L.

Vico Falamonica 1/2 -Tel: 01025332220

LUN e VEN h 08,30/12,30 ;

MAR e MER e GIO h 08,30 /12,30 - 14,00/17,00

50 & Più CAAF

Via XX Settembre 40/5 -Tel: 010543042

LUN a VEN h 09,00/12,00 - 14,00/17,00

CAAF CGIL LIGURIA S.R.L.

Via Cairoli 14/2 -Tel: 010246158

Via Stennio 9 -Tel: 010418831

Via S. Giovanni D'Acri 8 -Tel: 0106591831

Via Sestri 33a -Tel: 010648021

Corso Sardegna 2tr -Tel: 0108689455

Via Molassana 122r -Tel: 0108356981

Passo Vezzelli 4r -Tel: 0107453574

Via Majorana 70r -Tel: 010 3200214

Via Beata Chiara 4r -Tel: 010 780142

Via Piccone 16 -Tel: 0107491657

Via Chiaramone 38 -Tel: 0106136329

Via Cialli23r -Tel: 0106982751

Piazza Sciesa 8r -Tel: 010660622

Via 2 Dicembre 30r -Tel: 0106121861

LUN a VEN 09,00/13,00 - 14,00/17.00

CAAF CIA di ROMA CIASERVIZI S.R.L.

Via Vallechiara 17 r -Tel: 010251294

Via Don G. Verità 6/4 -Tel: 0106135186

Via G. Raggio 40 Chiavari -Tel: 0185301631

Via Piacenza 285 r Via Manfredo Fanti 66r -Tel: 010416601

LUN a VEN h 09,00/12,00 - 15,00/17,00

CISAL S.R.L.

Via Bobbio 234/236 rosso -Tel: 010/877290

LUN a VEN h 09,00/12,00 - 15,00/17,00

CAF CISL

Piazza Campetto 10 -Tel: 0102470159

Via Sestri 9D/3 Ge Sestri P. -Tel: 0106503052

LUN a VEN h 09,30-12,00/14,00-17,00

CAF CNA S.R.L.

Via San Vincenzo 2 piano I -Tel: 019545371

Via Cantore 62/5 -Tel: 0106520517

LUN MER VEN h 08,30-12,30; GIO h 08,30-12,30;

LUN MER VEN h 08,30-12,30;

CAF Nazionale Del Lavoro S.P.A.

Via Cornigliano 354 r -Tel: 010/845427

LUN MAR GIO VEN 9.30/12,30 - 15,30/18,30

MER 15,30/18,30

CAF CONF. A.S.I. S.R.L.

Via Gherzi 42 -Tel: 0108360328

LUN a VEN 09,00-13,00/15,00-18,00

CAF FAPI S.R.L.

Via Walter Fillak 263r -Tel: 0108540836

LUN a VEN 09,30-13,00/15,30-19,30

CAF ITALIA S.R.L.

Via Nicolò Daste 36/4B

Via della Costiera 26/1

Via Nizza 16r

Via Borgoratti 109 R

Via Pammatone 7/33

Via A. Fusinato 3 R

Corso Torino 44r

Via Argentina 6r

LUN a VEN 8,00 - 12,00

LUN MER GIO 14,00 - 18,00

LUN a VEN 8,00 - 12,00

LUN MER GIO 14,00 - 18,00

LUN MER VEN 8,30 alle 12,30

LUN a VEN 09,00-12,00/14,00-18,00

LUN MER GIO dalle 8:30 alle 12:00

LUN MER GIO dalle 8:30 alle 12:00

CAF LABOR S.R.L.

Via Archimede 155 -Tel: 0108992692

LUN a VEN 09,00-12,30/15,30-18,30

CAF M.C.L. S.R.L.

C.so Torino 4/8 -Tel: 0105536049

Via Granello 1/2 SC. D - Tel: 010/580802

Corso Torino 36/3 - Tel: 010/584224

LUN VEN h 09,00-13,00

LUN a GIO Ven h 14,30-18,30

CAF UNSIC

Via Dante Storace 15 r -Tel: 0108595435

Via Paolo Reti 27 R Via Dante Storace 15 r -Tel: 010 8595435

LUN a VEN 09,00-13,00

CAF UIL - Galileo S.r.l.

P.zza Colombo 4/7 – Tel: 010 585865

Vico Schiaffino 1/1 a – Tel: 010 6531222

Via Piacenza 201 A/R – Tel: 8356412

Via Struppa 176 – Tel: 010 8300924

Via Carzino 2/R – Tel: 010 6466848

Via Puggia 20 R – Tel 010 8683623

Via Rivarolo - 1° Binario Stazione di Rivarolo – Tel: 010 7965674

Dal LUN al VEN 9:00 – 12:30/14:30 – 17:30

Dal LUN al VEN 9:00 – 12:30

MAR GIO 14:30 – 17:30

LUN 9:00 – 12:30 / 14:30 – 17:30

GIO e VEN 9:00 – 12:30 GIO 14:30 / 17:30

MER 9:00 – 12:30 / 14:30 – 17:30

MAR e GIO 9:00 – 12:30

VEN 9:00 – 12:30 / 14:30 – 17:30

LUN 9:00 – 12:30