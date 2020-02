I 17 ristoranti di Genova proposti dalla Guida Michelin 2020

Si sa che uno dei riconoscimenti più prestigiosi al mondo - per un locale - sono le Stelle Michelin: un ristorante stellato propone qualità, raffinatezza, abbinamenti adeguati, sapori armoniosi e un servizio impeccabile.

Ma la Guida Michelin non evidenzia solo gli stellati: a Genova ad esempio è segnalato anche un Bib Gourmand e 15 Piatti Michelin.

Ma in cosa consistono questi altri riconoscimenti? Mentre è noto il significato delle Stelle Michelin, il Bib Gourmand - con il pittogramma del famoso omino che si lecca i baffi - indica i migliori locali per il rapporto qualità-prezzo, con un menu completo (e buono) a meno di 35 euro. Il Piatto Michelin invece sottolinea che, in un determinato ristorante, si può consumare un buon pasto con prodotti di qualità.

Ed ecco i locali più prestigiosi, per la Guida Michelin 2020, a Genova

Ristoranti Stellati

THE COOK

vico Falamonica 9 r (1 stella)

Prezzo medio variabile dai 60 ai 120 euro

Cucina moderna

Il commento della guida Michelin: Come un vero capitano che – di tanto in tanto – torna a casa, dopo ben tre traslochi in soli quattro anni, dalla prima location a Nervi a due sedi differenti ad Arenzano, Ivano Ricchebono ed Elisi Arduini tornano nella città della Lanterna. La loro stella brilla senza intermittenze da parecchi anni, in virtù di una cucina territoriale venata di creatività che fin dai suoi esordi ha incontrato favori: cosa non facile in una località non certo particolarmente aperta alle sperimentazioni gastronomiche. In un bel palazzo del 1300 dalle pareti affrescate, il menu cita piatti della tradizione rivisitati. Ma è con il cappon magro che si gioca in casa.

Bib Gourmand

L'OSTERIA DEL SAN GIORGIO

via Rimassa 150

Prezzo medio variabile dai 20 ai 35 euro

Cucina tradizionale ligure

Il commento della guida Michelin: La casa madre ha trovato una nuova e importante collocazione: qui si propongono piatti della tradizione genovese e ligure, porzioni generosissime, preparazioni classiche e servizio attento. Prezzi corretti! La formula ideale per un buon BIb Gourmand cittadino condotto dalla professionalità della famiglia Scala.

Il Piatto Michelin

LE CICALE IN CITTA'

via Macaggi 53

Prezzo medio variabile dai 45 ai 100 euro

Pesce e frutti di mare

Il commento della guida Michelin: Intima atmosfera in questo locale diviso in ambienti comunicanti, impreziositi da specchi antichi: piatti prevalentemente a base di pesce fresco, cucinati con un pizzico di fantasia.

CAPO SANTA CHIARA

via al Capo di Santa Chiara 69

Prezzo medio variabile dai 65 ai 90 euro

Cucina creativa

Il commento della guida Michelin: All'estremo della romantica spiaggetta di Boccadasse, locale moderno ed elegante, dove gustare piatti creativi. Da non perdere nella bella stagione un tavolo sulla terrazza prospiciente il mare.

VOLTALACARTA

via Assarotti 60 r

Prezzo medio variabile dai 20 ai 90 euro

Cucina moderna

Il commento della guida Michelin: "Volta la carta" è una canzone estremamente allegorica: dietro ogni figura si nasconde un personaggio. Dietro la porta di questo locale si cela un ambiente piccolo e simpatico, dove un giovane e dinamico chef prepara intriganti specialità di mare, selezionando ottimi prodotti.

SOHO RESTAURANT & FISH WORK

via al Ponte Calvi 20 r

Prezzo medio variabile dai 25 ai 67 euro

Pesce e frutti di mare

Il commento della guida Michelin: In uno dei vicoli di fronte all’Acquario, locale informale e multitasking (c'è anche un wine-bar) dominato dal contrasto fra antico e moderno. Le specialità attingono al mare.

IL MARIN

Porto Antico, edificio Millo

Prezzo medio variabile dai 34 ai 75 euro

Pesce e frutti di mare

Il commento della guida Michelin: Nel Porto Antico, al terzo piano dell'edificio Millo, un ristorante panoramico e dalla originale semplicità con un menu ispirato al territorio e al marchio Eataly. Per una sosta più informale si possono utilizzare anche le varie postazioni di cucina a tema lungo il percorso.

SPIN RISTORANTE-ENOTECA

via Carlo Barabino 120 r

Prezzo medio variabile dai 34 ai 46 euro

Cucina tradizionale ligure

Il commento della guida Michelin: Un piccolo locale stile bistrot, nato come enoteca e poi trasformatosi anche in ristorante: ampia scelta di etichette con grande attenzione ai vini biodinamici e una cucina schietta, che punta sulla qualità della materia prima. In vendita anche prodotti enogastronomici di qualità genovesi e non solo.

PESCIOLINO

vico Domoculta 14 r

Prezzo medio variabile dai 34 ai 69 euro

Cucina classica

Il commento della guida Michelin: Piatti curati, non scevri di una certa modernità, in un locale del centro con sale accoglienti e colorate. Il pesce è tra i prediletti del menu!

SAN GIORGIO

viale Brigate Bisagno 69

Prezzo medio variabile dai 55 agli 80 euro

Pesce e frutti di mare

Il commento della guida Michelin: San Giorgio, sinonimo di ottima materia prima e cucina di valore, debutta nella città del faro con due sale sobrie e la sua bella clientela al seguito. Cucina prevalentemente basata su un ottimo pescato locale, con alcune specialità di terra come foie gras e maialino. Carta dei vini all’altezza del locale e la schietta accoglienza dei fratelli Scala che insinua il desiderio di ritornarci presto!

LA PINETA

via Gualco 82

Prezzo medio variabile dai 35 ai 50 euro

Cucina tradizionale ligure

Il commento della guida Michelin: Un gran camino troneggia in questo luminoso e caldo ristorante, che dispone anche di un grazioso dehors. Cucina tradizionale casalinga, tra le specialità: carne e pesce alla brace.

IL MICHELACCIO

via Frugoni 49 r

Prezzo medio variabile ai 40 ai 96 euro

Cucina creativa

Il commento della guida Michelin: Centrale, ad un passo da via XX Settembre, un vero e proprio bistrot con proposte di cucina creativa su carta o del giorno elencate in lavagna. Vini solo naturali.

LE RUNE

salita Sant'Anna 13 r

Prezzo medio variabile dai 14 ai 45 euro

Cucina tradizionale ligure

Il commento della guida Michelin: Diverse piccole salette con tavoli anche sopra la cucina – apparentemente molto ambiti, sebbene faccia un po’ caldo – per una linea gastronomica legata alla regione e al mare; proposte economiche e piatti unici.

20TRE

via David Chiossone 14

Prezzo medio variabile dai 42 ai 53 euro

Cucina tradizionale ligure

Il commento della guida Michelin: Nel cuore del centro storico, il locale si propone con un look contemporaneo ed una linea di cucina basata su pochi piatti, quasi tutti di pesce, presentati anch'essi in maniera moderna e con porzioni generose. Stagionalità dei prodotti e mercato del giorno tra le linee guida.

SANTA TERESA

via di Porta Soprana 55 r

Prezzo medio variabile dai 56 ai 93 euro

Cucina tradizionale ligure

Il commento della guida Michelin: Nel cuore del centro, accoglienti sale e salette dove l'esperta mano dei titolari vi porterà ad apprezzare antiche ricette liguri rivisitate in chiave più contemporanea.

SANTAMONICA

lungomare Lombardo 27

Prezzo medio variabile dai 35 ai 79 euro

Pesce e frutti di mare

Il commento della guida Michelin: Sulla spiaggia di un bel quartiere cittadino, con la vista che abbraccia totalmente il mare, la terrazza per la bella stagione è ampia e arieggiata. Qui una coppia di appassionati coniugi propone una cucina basata sulla freschezza dei prodotti ittici, valorizzati e trattati con il dovuto rispetto, in ricette colorate e ben presentate. Tanta simpatia e professionalità!

IPPOGRIFO

via Gestro 9 r

Prezzo medio variabile da 42 a 88 euro

Pesce e frutti di mare

Il commento della guida Michelin: Ottima cucina a base di pesce in un elegante locale rinnovato secondo un gusto moderno e luminoso. Frequentato da habitué e gestito da due abili fratelli, il ristorante si trova in zona fiera.