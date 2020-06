Spiagge per cani: dove portare Fido a fare il bagno in provincia di Genova

Quest'anno andare in spiaggia sarà più complicato rispetto agli altri anni, ma con le giuste precauzioni e seguendo le regole è possibile far fare anche un tuffo al nostro amico a quattro zampe: in provincia di Genova infatti ci sono diverse spiagge "dog friendly", pubbliche o private, in cui portare i cani, con zone d'ombra e fontanelle.

Vediamo alcune tra le principali in provincia di Genova (segnalate dal sito istituzionale LaMiaLiguria) ricordando che quest'anno - prima di muoversi da casa - è bene prenotare il proprio posto in anticipo, dove possibile, e, per avere un'ultima conferma, chiamare la struttura o il Comune di riferimento.

Spiaggia di Vesima

Dove si trova: Vesima, Genova Voltri (GE)

Tipo di spiaggia: libera, attrezzata con docce, distributore di palette e contenitori per i rifiuti

Spiaggia di Boccadasse

Dove si trova: Boccadasse, Corso Italia, Genova (GE)

Tipo di spiaggia: libera

Bagni Capo Marina

Dove si trova: Corso Italia 7, Genova (GE)

Tipo di spiaggia: privata

Bau Bau Beach

Dove si trova: via Milite Ignoto, Santa Margherita Ligure (GE)

Tipo di spiaggia: libera, attrezzata con docce e contenitori per i rifiuti

Il Lido di Fido

Dove si trova: Chiavari, Genova (GE)

Tipo di spiaggia: libera

Oasi del Levante

Dove si trova: via Preli 30, Chiavari, Genova (GE)

Tipo di spiaggia: privata

Spiaggia della colonia marina di Villa Figoli

Dove si trova: Lungomare Olanda 548, Località Pizzo, Arenzano, Genova (GE)

Tipo di spiaggia: libera

Cinque Beach

Dove si trova: via Dante Alighieri 5, Moneglia, Genova (GE)

Tipo di spiaggia: privata

Thelma Beach

Dove si trova: via Aurelia di Levante, Cogoleto (GE)

Tipo di spiaggia: privata