Spesa a domicilio per anziani: numeri utili di supermercati a Genova

In questo momento - complice l'emergenza Covid-19 - molti supermercati hanno ampliato la loro offerta proponendo la consegna a domicilio, che già esisteva in alcuni punti vendita, ma che a maggior ragione nel periodo del lockdown è stata ulteriormente sviluppata.

Un servizio molto utile soprattutto per le fasce più deboli tra cui quella degli anziani, e che molti hanno ritenuto di mantenere anche dopo la "fase 1".

Ecco i principali supermercati che effettuano consegna a domicilio a Genova, e come contattarli:

Coop Liguria

In tutti i supermercati della rete Coop Liguria (ad eccezione di Ovada e Cairo Montenotte) è attivo un servizio di consegna della spesa a domicilio, rivolto a chi ha difficoltà a trasportare grossi carichi.

È possibile anche fare la spesa online e farsela recapitare a casa.

Il servizio è disponibile anche negli Ipercoop di Savona, Albenga, Carasco, La Spezia e Sarzana.

COME FUNZIONA

I Soci e i consumatori devono recarsi a fare la spesa in negozio, ma poi possono chiedere di vedersi recapitare gli acquisti direttamente a casa;

il servizio è attivo dal lunedì al sabato, dalle 8,30 alle 18,50 ed è disponibile in un raggio di 4 chilometri dal punto vendita.

per richiederlo, è sufficiente rivolgersi al personale prima di pagare la spesa che, una volta completato l'acquisto, dovrà essere lasciata in consegna al Punto d'Ascolto (se presente) o al Capo Negozio;

per ogni consegna, sono ammessi un massimo di sei sacchetti spesa più quattro fardelli da sei di acqua o bibite. Dal servizio sono esclusi i surgelati e gli articoli non alimentari di grandi dimensioni;

TARIFFE

per spese fino a 49,99 euro, i Soci pagano 7 euro, i non Soci 7,99 euro;

per spese tra 50 e 100 euro, i Soci spendono 2,5 euro, i non Soci 5 euro;

per spese oltre i 100 euro, i Soci pagano solo un centesimo di euro, mentre i non Soci spendono 4 euro.

Della tariffa riservata ai Soci Coop possono usufruire anche i Soci di Coop Lombardia e Nova Coop.

Basko

Anche con la Basko si può fare la spesa online, e i prodotti verranno recapitati direttamente a casa rispettando l'orario di consegna prescelto. A questo link tutti i supermercati di Genova che effettuano il servizio.

In alternativa, è possibile fare acquisti in uno dei negozi Basko abilitati, pagare alla cassa, lasciare la spesa agli addetti, e poi farsela comodamente recapitare a casa, nel raggio di massimo 4 km dal negozio. Questo servizio è attivo nei seguenti supermercati di Genova: via Barabino, via Paggi, via Casata Centuriona, via Posalunga, via Lagustena, via Vezzani, via Taggia, via Ricasoli. W poi anche Cogoleto, Bogliasco, Rapallo, Chiavari, Sanremo, Imperia, La Spezia (Via Roma).

Lidl

Il celebre discount offre la comodità della spesa online anche a Genova: è possibile ordinare sul web, dopodiché uno shopper farà la spesa e la consegnerà a domicilio nelle fasce orarie stabilite dal cliente.

Carrefour

Anche al Carrefour è possibile fare la spesa online tramite l'app Supermercato24. Il servizio è attivo anche a Genova, basta scegliere i prodotti da acquistare, selezionare l'orario di arrivo, e aspettare il "personal shopper" che consegnerà a casa. I prezzi e le offerte, garantisce il brand, saranno gli stessi del punto vendita.