Come segnalare un oggetto smarrito a Genova

Può capitare in un momento di distrazione di perdere un oggetto, mentre si è in giro: si svuota la borsa per tirare fuori il portafogli e si abbandonano le chavi di casa da qualche parte, ci si toglie gli occhiali da sole per entrare in un negozio e si lasciano su uno scaffale, si torna a casa con il bambino piccolo per scoprire che ha perso una scarpina in giro, e poi lo smartphone che inavvertitamente cade dalla tasca, documenti e foglietti che volano via, insomma, i casi sono davvero i più diversi.

Come fare a denunciare un oggetto smarrito?

Si può andare sicuramente dalla Polizia Locale, ma a Genova la segnalazione si può fare anche online tramite il sito web del Comune a questo link.

Nella sezione "Segnalazione oggetti smarriti" è possibile non solo raccontare il proprio caso, ma anche consultare l'elenco delle cose rinvenute, in modo da scoprire subito se per caso qualcuno ha già consegnato alla Locale l'oggetto della segnalazione.