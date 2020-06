Scuole comunali a Genova: l'elenco, come iscriversi, chi può frequentarle

Le Scuola dell’Infanzia gestite dal Comune di Genova sono un servizio educativo di durata triennale per le bambine e i bambini dai 3 ai 6 anni suddivisi in gruppi di 25 eterogenei/omogenei per età.

Concorrono all’educazione e allo sviluppo del bambino nel rispetto delle identità individuali, culturali e religiose.

A Genova ci sono 49 scuole dell’infanzia comunali, ma l'elenco si allunga molto aggiungendo anche le strutture paritarie e gli educatori domiciliari.

Chi può iscriversi, e come

Bambine/i residenti con almeno un genitore nel Comune di Genova

Bambine/i con almeno un genitore che abbia inoltrato domanda di trasferimento della residenza da altro Comune verso il Comune di Genova entro il termine della presentazione delle domande di iscrizione

Bambine/i non residenti nel Comune di Genova

Bambine/i in affido non residenti i cui genitori affidatari sono residenti nel Comune di Genova

Tutte le informazioni su come iscriversi, e i moduli da compilare, possono essere trovati qui.

Le scuole d'infanzia a Genova

Esiste sul sito web del Comune di Genova un pratico servizio che, tramite mappa, individua le scuole d'infanzia più vicine: è disponibile a questo link.