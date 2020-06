Residenze universitarie in città: indirizzi e numeri utili

Aliseo - Agenzia Ligure per gli Studenti e l'Orientamento - gestisce 18 residenze universitarie a Genova e 1 a Savona per un totale di 1015 posti letto a disposizione degli studenti frequentanti l’Università degli studi di Genova e gli Afam della Liguria.

Le strutture abitative si distinguono in:

Case dello Studente , dotate di camere singole e doppie, tutte con bagno ed attrezzate anche per disabili. All’interno sono disponibili aule studio, aule internet, servizio lavanderia e servizio di ristorazione.

, dotate di camere singole e doppie, tutte con bagno ed attrezzate anche per disabili. All’interno sono disponibili aule studio, aule internet, servizio lavanderia e servizio di ristorazione. Residenze , con posti letto singoli e doppi, fornite di punti di ristoro o cucina in comune, oltre alle aule studio, aule internet e servizio lavanderia.

, con posti letto singoli e doppi, fornite di punti di ristoro o cucina in comune, oltre alle aule studio, aule internet e servizio lavanderia. Appartamenti, con posti letto singoli, doppi, tripli e quadrupli. Alcuni hanno spazi comuni quali aule studio, aule internet e servizio lavanderia.

L’Agenzia fornisce nelle proprie strutture un servizio gratuito di lavaggio, stiratura e ricambio biancheria da letto (in dotazione alle residenze) a tutti gli ospiti. È offerto, inoltre, un servizio di lavanderia per il lavaggio e l’asciugatura della biancheria personale.

Casa dello Studente Gastaldi

Corso Gastaldi, 25 – 16131 Genova

tel.: +39 010 3698211

linee autobus: 17, 18, 43, 44, 45, 85, 86, 87

Facoltà universitarie nelle vicinanze: polo scientifico (Medicina, Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali, Ingegneria, Farmacia).

Dispone di 160 posti letto in camere singole, doppie e servizio in camera, di un Centro di Ristorazione, di aule studio, di aule informatiche, di servizio fotocopie, di servizio portineria e di servizio lavanderia.

Rappresenta la prima residenza universitaria realizzata a Genova già nella prima metà del ‘900. Durante la seconda guerra mondiale è stata teatro di interrogatori e di torture da parte delle truppe nazi-fasciste. Di quel periodo rimangono le “Celle della Resistenza”, luogo ormai sacro in memoria di tanti martiri per la libertà.

Oggi è una Casa, che grazie alla recente ristrutturazione, offre agli studenti universitari strutture e servizi funzionali e ambienti accoglienti.

Casa dello Studente Asiago

Via Asiago, 2 – 16137 Genova

tel.: +39 010 837971

linee autobus: 33, 34, 36, 49

Facoltà universitarie nelle vicinanze: polo scientifico (Medicina, Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali, Ingegneria, Farmacia e Scienze della Formazione).

Dispone di 112 posti letto in camere singole con servizio, di un Centro di Ristorazione, di aule studio, di aule informatiche, di servizio fotocopie, di servizio lavanderia, e di servizio portineria.

Il complesso residenziale si trova in zona centrale della città, abbastanza vicino alla stazione ferroviaria di Genova-Brignole ed è dotato di un ampio spazio verde e di un parcheggio privato per bici e moto.

Residenza Montagnola

Salita Montagnola della Marina, 2 – 16128 Genova

tel.: +39 010 2511747

metro: Sarzano/S. Agostino / linee autobus: 12, 13

Facoltà universitarie nelle vicinanze: Architettura

Dispone di 41 posti letto in 13 appartamenti tripli e 1 doppio con servizio lavanderia e servizio fotocopie ed è in posizione strategica rispetto alla Facoltà di Architettura, dalla quale dista pochi minuti a piedi.

Residenza Stella

Via A. Doria, 2 – 16126 Genova

tel.: +39 010 253501

metro: Principe / linee autobus: 3, 20, 30, 33, 34, 35, 37, 38, 54

Facoltà universitarie nelle vicinanze:polo umanistico di via Balbi (Lettere e Filosofia, Giurisprudenza, Scienze Politiche, Lingue e Letterature straniere, Economia)

Dispone di 45 posti letto in appartamenti singoli e doppi, aula studio e servizio lavanderia.

La residenza si trova nei pressi della stazione ferroviaria di Piazza Principe e del metrò.

Residenza Mele

Vico Mele, 5 – 16123 Genova

metro: San Giorgio / linee autobus: 1, 2, 9, 12, 13

Facoltà universitarie nelle vicinanze: polo umanistico di via Balbi (Lettere e Filosofia, Giurisprudenza, Scienze Politiche, Lingue e Letterature straniere, Economia)

Dispone di 16 posti letto in 2 appartamenti doppi e 4 tripli con servizi, aula studio e servizio lavanderia.

È situata nei pressi di piazza Banchi ed è stata realizzata a seguito di una ristrutturazione di un importante palazzetto del centro storico.

È da ricordare che, a partire dal XVI secolo, piazza Banchi e la sua Loggia sono state il principale luogo di scambi per i mercanti e gli armatori genovesi e ha rappresentato il “cuore” della Genova preindustriale.

Residenza Balbi

Via Balbi, 34 A – 16126 Genova

metro: Principe / linee autobus: 3, 20, 30, 33, 34, 35, 37, 38, 54

Facoltà universitarie nelle vicinanze: polo umanistico di via Balbi (Lettere e Filosofia, Giurisprudenza, Scienze Politiche, Lingue e Letterature straniere, Economia)

Dispone di 19 posti letto in 9 appartamenti doppi e 1 singolo. Servizio lavanderia presso Residenza Milano/Terminus.

È una struttura entrata in funzione nel 2001 e si colloca nel pieno centro storico di Genova, vicino alla stazione ferroviaria di Piazza Principe.

Residenza Milano Terminus

Via Balbi, 34 – 16128 Genova

tel.: +39 010 8999700

metro: Principe / linee autobus: 3, 20, 30, 33, 34, 35, 37, 38, 54

Facoltà universitarie nelle vicinanze: polo umanistico di via Balbi (Lettere e Filosofia, Giurisprudenza, Scienze Politiche, Lingue e Letterature straniere, Economia)

Dispone di 62 posti letto in 22 camere singole e 20 camere doppie con 3 cucine in comune per tutti gli ospiti, Aule Studio, Aule Informatiche e Servizio lavanderia.

È una struttura che si colloca nel pieno centro storico di Genova e precisamente nella zona universitaria del polo umanistico di via Balbi.

Residenza Firenze/Zurigo

Via Gramsci , 199 r – 16126 Genova

linee autobus: 1, 2, 9, 18, 32

Facoltà universitarie nelle vicinanze: polo umanistico di via Balbi (Lettere e Filosofia, Giurisprudenza, Scienze Politiche, Lingue e Letterature straniere, Economia)

Dispone di 48 posti letto in camere doppie e camere singole con punto di ristoro in comune per tutti gli ospiti, aula studio e servizio lavanderia. Presenti anche due mini alloggi.

Situata a 5 minuti dalla stazione ferroviaria di Piazza Principe e dal polo universitario umanistico di via Balbi.

Residenza Monachette

Via Prè, 49 – 16126 Genova

linee autobus: 1, 2, 9, 18, 32, 20, 30, 34, 35, 37

Facoltà universitarie nelle vicinanze: polo umanistico di via Balbi (Lettere e Filosofia, Giurisprudenza, Scienze Politiche, Lingue e Letterature straniere, Economia)

Dispone di 33 posti letto in 9 appartamenti tripli, 1 appartamento doppio ed 1 appartamento quadruplo. Servizio lavanderia presso Residenza Milano/Terminus.

È una struttura che si colloca nel pieno centro storico di Genova e precisamente nella zona universitaria del polo umanistico di via Balbi.

Residenza Marinelle

Vico delle Marinelle 1 – 16126 Genova

tel.: +39 010 9897641

metro: Principe / linee autobus: 3, 20, 30, 33, 34, 35, 37, 38, 54

Facoltà universitarie nelle vicinanze: polo umanistico di via Balbi (Lettere e Filosofia, Giurisprudenza, Scienze Politiche, Lingue e Letterature straniere, Economia)

Dispone di 70 posti letto in camere doppie e singole. Dispone di 4 cucine comuni, aule studio, servizio lavanderia.

È situata nel pieno centro storico di Genova, nella zona universitaria del polo di via Balbi.

Residenza Gramsci

Via Gramsci 9 – 16126 Genova

metro: Darsena / linee autobus: 1, 2,3, 9, 18, 32

Facoltà universitarie nelle vicinanze: Economia e polo umanistico di via Balbi (Lettere e Filosofia, Giurisprudenza, Scienze Politiche, Lingue e Letterature straniere)

Dispone di 29 posti letto in appartamenti con stanze singole e doppie.

Residenza Vico Largo

Vico Largo – 16126 Genova

metro: Darsena / linee autobus: 1, 2,3, 9, 18, 32

Facoltà universitarie nelle vicinanze: Economia e polo umanistico di via Balbi (Lettere e Filosofia, Giurisprudenza, Scienze Politiche, Lingue e Letterature straniere)

Dispone di 18 posti letto in 6 appartamenti con stanze singole e doppie.

Residenza Santa Fede

Vico Santa fede 6 – 16126 Genova

Facoltà universitarie nelle vicinanze: Economia e polo umanistico di via Balbi (Lettere e Filosofia, Giurisprudenza, Scienze Politiche, Lingue e Letterature straniere)

Dispone di 10 posti letto in 5 appartamenti con stanze doppie.

Residenza San Nicola

Salita della Madonetta (zona Castelletto) – 16122 Genova

linee autobus: 33, 34, 36 / funicolare largo zecca-righi: fermata San Nicola

Facoltà universitarie nelle vicinanze: polo umanistico di via Balbi (Lettere e Filosofia, Giurisprudenza, Scienze Politiche, Lingue e Letterature straniere)

Dispone di 120 posti letto in camere singole e doppie con servizi, con punto di ristoro in comune, aule studio, aule informatiche, palestra, sala TV e servizio lavanderia.

Residenza Garibaldi

Salita della neve (zona Principe) – 16122 Genova

Treno: stazione Piazza Principe

Facoltà universitarie nelle vicinanze: polo umanistico di via Balbi (Lettere e Filosofia, Giurisprudenza, Scienze Politiche, Lingue e Letterature straniere)

Dispone di 177 posti letto in camere singole, doppie con servizi, con punto di ristoro in comune, aule studio, aule informatiche, palestra, sala Tv e servizio lavanderia.

Appartamenti

Appartamento in Passo Ferradini – 4 posti letto

Appartamento in Santa Maria di Castello – 2 posti letto

Foresteria Casa Paganini

Piazza S. Maria Passione 34 (zona Santa Maria di Castello) – 16100 Genova

Facoltà universitarie nelle vicinanze: Architettura

Dispone di 20 posti letto in 11 appartamenti.

Residenza Bligny

Via Magliotto, 2 – 17100 Savona

linee autobus: 4

Dispone di 24 posti letto in appartamenti singoli e doppi.